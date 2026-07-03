Extremestiza propicia la creación de un grupo de trabajo entre la UEx y la Universidad de la Serena (Chile)

Extremestiza propicia la creación de un grupo de trabajo entre la Universidad de Extremadura y la Universidad de la Serena (Chile) - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Estrategia 'Extremestiza. Extremadura y América. Lo que nos une' promueve la constitución de un grupo de trabajo entre la Universidad de Extremadura (UEx) y la Universidad de la Serena (Chile) con el objeto de explorar nuevas líneas de trabajo en materia arquitectónica y recuperación patrimonial.

La primera reunión ha tenido lugar este jueves en el despacho de la directora general de la Fundación Extremeña de la Cultura, Carmen Sánchez Risco, entidad adscrita a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura.

Sánchez Risco, responsable de la estrategia Extremestiza, ha mantenido una reunión con José Carlos Salcedo Hernández, arquitecto y profesor de Estructuras de Edificación de la UEx; y el director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de La Serena (Chile), Alejandro Orellana McBride, explica en nota de prensa el gobierno extremeño.

Durante el encuentro se han esbozado las bases para organizar el grupo de investigación conjunto entre Extremadura y La Serena chilena en materia de recuperación patrimonial y arquitectónica.

La creación de este grupo de trabajo e investigación se enmarca en las líneas de acción de las II Jornadas de Patrimonio Compartido, Arquitectura Común, Paisajes Familiares, Extremadura y América, organizadas por Extremestiza el pasado mes de mayo.