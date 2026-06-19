Fallece el conductor de un coche en un accidente en Talarrubias

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de Tráfico, de espaldas, en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÉRIDA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este viernes, 19 de junio, en un accidente de circulación ocurrido en la carretera BA-139, en el término municipal de Talarrubias.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas del siniestro, ocurrido sobre las 10,15 horas, en el kilómetro 2,5 de la citada vía.

El vehículo en el que viajaba se ha salido de la vía por el margen izquierdo de la calzada. El cuerpo del conductor, único ocupante del mismo, ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz.

Hasta el lugar se han desplazado un equipo médico del punto de atención continuada de Talarrubias, así como una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud (SES).