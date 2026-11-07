Fallece el conductor de un turismo tras colisionar con un camión cerca de Acedera (Badajoz)

MÉRIDA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha fallecido este pasado viernes tras colisionar con un camión en la N-430, cerca de Acedera.

El suceso se ha producido en torno a las 21,00 horas en el punto kilométrico 134 de la N-430, la vía que une Badajoz con Ciudad Real y Valencia, según el parte que ha facilitado el 112 Extremadura.

Además del varón fallecido, una mujer de 39 años ha resultado herida de carácter leve como consecuencia de una policontusión. En su caso, se ha procedido al traslado al Hospital de Don Benito-Villanueva.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado una unidad medicalizada de Zafra y un equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Orellana la Vieja, recursos del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como efectivos de la Guardia Civil, dotaciones de bomberos del parque de Don Benito y equipos de emergencias en carretera.

Según ha informado la Guardia Civil, en torno a las 00,55 de este sábado la vía ya se encontraba expedita tras la retirada del camión.