Fallece el hombre de 45 años que sufrió un ahogamiento en la piscina natural de La Granja (Cáceres)

PLASENCIA (CÁCERES), 8 (EUROPA PRESS)

El hombre de 45 años que este pasado viernes sufrió un ahogamiento en La Granja (Cáceres) ha fallecido como consecuencia del incidente, según han confirmado fuentes del Servicio Extremeño de Salud (SES) a Europa Press.

El suceso ocurrió este pasado viernes, 7 de agosto, en la piscina natural de La Granja (Cáceres), donde el hombre sufrió el ahogamiento.

Tras recibir un aviso, se trasladaron hasta el lugar del accidente un equipo sanitario del Consultorio de La Granja, una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y una patrulla de la Guardia Civil.

Al llegar al lugar, los servicios sanitarios consiguieron reanimar a la víctima en el lugar de los hechos, y lo trasladaron posteriormente al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia en estado crítico, donde finalmente ha fallecido.