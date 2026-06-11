Fallece un hombre al caerle encima una tolva en una finca próxima a Talavera la Real

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÉRIDA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años de edad ha fallecido este jueves, 11 de junio, tras quedar atrapado bajo una tolva que le ha caído encima en una finca próxima a la localidad pacense de Talavera la Real.

El siniestro se ha producido sobre las 15,00 horas, según informa el Centro 112 de Extremadura, que ha movilizado hasta el lugar a los servicios de emergencias.

Hasta el lugar se han desplazado un equipo médico del Punto de Atención Continuada de Talavera, efectivos de la Guardia Civil y bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, que no han podido hacer nada por salvar su vida.