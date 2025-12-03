Fallece un hombre y otro resulta herido leve al chocar su coche con un animal cerca de Logrosán

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁCERES, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 43 años de edad ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera Ex-102, a la altura de Logrosán (Cáceres), al colisionar contra un animal el vehículo en el que viajaba junto a otro de 37, que ha resultado herido leve.

El siniestro se ha producido sobre las 8,08 horas de este miércoles en el kilómetro 40 de la citada carretera, según ha informado el 112 de Extremadura.

Asimismo, el herido no presentaba ninguna patología urgente y no ha requerido traslado a ningún centro sanitario. Hasta el lugar se han desplazado un equipo médico del Centro de Salud de Logrosán, una ambulancia medicalizada, efectivos de la Guardia Civil, del parque de bomberos del Sepei en Trujillo y de mantenimiento de la carretera.