Fallece una mujer de 73 años en un accidente de tráfico en la N-521 en Valencia de Alcántara

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de Tráfico de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÉRIDA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 73 años de edad ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido la tarde de este martes, 6 de enero, en la carretera N-521, en el término municipal de Valencia de Alcántara (Cáceres).

El siniestro, ocurrido sobre las 17,50 horas, ha consistido en una colisión frontolateral entre dos vehículos en la intersección con la carretera EX-374, que une esta vía con Portugal por Cedillo, según informa la Guardia Civil.

Los vehículos iban conducidos por una mujer de 50 años, que resultó herida leve, y otra de 73 años, también herida leve. La fallecida viajaba en el asiento delantero del primer turismo.

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres, investigan las causas del siniestro.