Fallece una mujer en un accidente en un camino próximo a Villanueva de la Vera

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de Tráfico, de espaldas, en una carretera junto a su moto y una montaña al fondo. Archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÉRIDA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 65 años de edad ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido la noche de este pasado jueves cerca de la localidad cacereña de Villanueva de la Vera.

El turismo en el que viajaba ha volcado quedando atrapada debajo del mismo en un camino próximo al pantano Guatalminos sobre las 22,45 horas, según informa el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos del SEPEI parque de Jarandilla de la Vera, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y un equipo médico del Punto de Atención Continuada de Villanueva de la Vera, que solo pudo certificar su muerte.