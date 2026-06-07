Fallece una mujer tras ser atropellada el pasado viernes en Badajoz

BADAJOZ 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 82 años, que el pasado viernes sufrió un atropello en Badajoz, finalmente ha fallecido, según han confirmado fuentes de la Junta de Extremadura a Europa Press.

El atropello ocurrió este pasado viernes, 5 de junio, en la Avenida Adolfo Díaz Ambrona de la ciudad pacense.

Fue en torno a las 20,00 horas cuando la mujer y su acompañante, un hombre también de 82 años, fueron arrollados por un vehículo todoterreno conducido por un varón de 85 años, según han informado varios medios regionales.

Tanto la mujer como el hombre atropellados fueron trasladados al Hospital Universitario de Badajoz, aunque finalmente la mujer ha fallecido como consecuencia del accidente. En cuanto al hombre, herido de gravedad, se desconoce su estado actual.