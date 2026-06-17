Fallece el niño de 2 años que cayó a un canal en Villanueva de la Serena

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MÉRIDA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El niño de 2 años que sufrió un ahogamiento tras caer a un canal en Villanueva de la Serena el pasado lunes, 15 de junio, ha fallecido, según han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio Extremeño de Salud.

El menor ha permanecido en la UCI tras ser trasladado en estado grave al Hospital Don Benito-Villanueva tras el suceso, ocurrido a la altura del kilómetro 110 de la carretera N-430, sobre las 15,40 horas del pasado lunes.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios con una unidad de Soporte Vital Básico y a agentes de la Guardia Civil, que prestaron asistencia al menor antes de ser trasladado al centro hospitalario.