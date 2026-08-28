Un fallecido al salirse de la vía el coche en el que circulaba y volcar cerca de Alange

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico, en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 49 años de edad y nacionalidad española ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera Ex-337, a la altura de Alange (Badajoz).

El turismo en el que viajaba se ha salido de la vía por el margen izquierdo y posteriormente a volcado provocando la muerte del conductor y único ocupante del vehículo.

De acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil, el siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 11,200 de la citada vía.