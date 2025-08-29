FCC Medio Ambiente divulgará videos y mensajes en los medios de comunicación para mantener limpia Mérida

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en la presentación de la nueva campaña de comunicación y concienciación de los Servicios de Limpieza de la ciudad - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Concesionaria del Servicio de Limpieza y Jardines, FCC Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Mérida han lanzado una nueva campaña de comunicación que consistirá en lanzar una serie de mensajes de concienciación, a través de los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio y televisión), además de publicar videos en las redes sociales, con el objetivo de mantener limpia la ciudad.

Una campaña que es "muy especial", ha relatado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha estado acompañado durante la presentación por el delegado territorial de la Empresa FCC Medio Ambiente, Óscar Zubelzu.

Acto seguido, el regidor municipal ha indicado que los protagonistas de la campaña son los propios trabajadores, quienes para el ayuntamiento son una "parte fundamental" para mantener limpia la ciudad, y que en muchas ocasiones, su trabajo "no es reconocido como se merece".

En esta línea, Rodríguez Osuna, ha explicado que lo que se quiere trasmitir con esta nueva campaña es que "una ciudad no es más limpia porque se limpie más, sino porque se ensucie menos", ha incidido.

En este punto, el alcalde ha dicho que, "somos nosotros mismo, lo que en muchas ocasiones, sobrecargamos a los trabajadores de la limpieza ensuciando por encima de nuestras posibilidades".

Por este motivo, "es importante esta campaña", ha incidido, ya que "pone en valor" el trabajo de los operarios de limpieza y el de jardines, además de mandar un mensaje a la ciudadanía para que colaboren.

Por su parte, el delegado territorial de la Empresa FCC, Óscar Zubelzu, ha señalado que es una campaña que tiene dos "pilares fundamentales". Por un lado, es "hacer un guiño" a los trabajadores de limpieza y jardines, quienes hacen un trabajo "maravilloso".

Y, por otro lado, concienciar a los ciudadanos de que ellos son "una parte fundamental para que el resultado sea bueno, malo o regular". Asimismo, ha incidido que por ello, se han establecido estos nuevos canales de comunicación, para que el ciudadano tenga "más facilidades" a la hora de gestionar los residuos.

En esta línea, Zubelzu ha explicado que "poco a poco" se irán generando vídeos y mensajes a través de las redes sociales y medios de comunicación, para conseguir la "complicidad" de los ciudadanos y que entre todos, se consiga mantener limpia "esta maravillosa ciudad".