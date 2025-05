Fecons advierte que hacen falta entre 8.000 y 10.000 trabajadores de la construcción en Extremadura

CÁCERES 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de la Construcción en la provincia de Cáceres (Fecons), Carlos Izquierdo, ha advertido del problema de la mano de obra en el sector en el que, en Extremadura, hacen falta entre 8.000 y 10.000 trabajadores para hacer frente a la oferta de obra de edificación prevista para los próximos años.

Izquierdo ha lamentado la falta de relevo generacional, no solo en la construcción, sino también en otros sectores como la hostelería o el transporte por carretera, y ha señalado que la solución está en contratar mano de obra extranjera, por lo que ha pedido a las administraciones públicas que faciliten estas contrataciones, tanto en origen como en destino, con normas más flexibles que agilicen los trámites.

Asimismo, ha reprochado la "lentitud" en la obtención de permisos y licencias, algo que se ha ralentizado todavía más desde la pandemia y que hace que muchos promotores abandonen proyectos cansados de tanta burocracia.

De esta forma se ha pronunciado este miércoles durante la presentación del XIX Concurso de Albañilería 'Cáceres Patrimonio de la Humanidad', en la que ha pedido soluciones "ya" a estos problemas que viene denunciando la patronal del sector desde hace años. "No hay peor cosa que acudir a un evento y a otro evento y volver a hablar de lo mismo, porque eso quiere decir que estamos fracasando en la solución del problema", ha señalado el presidente de Fecons.

Un problema que lejos de solucionarse se va agravando cada vez más porque la edad de las personas que componen el sector cada vez es más avanzada y el peso de los jóvenes que se están incorporando cada vez es menor. Sí es verdad que se está notando la incorporación de la mujer estamos, con un 11% cuando en Europa estamos en un 14%, pero en el caso de lo jóvenes el sector no resulta atractivo como salida laboral.

"Ante eso, nosotros desde hace tiempo venimos diciendo que la solución pasa por la mano de obra extranjera", ha recalcado Izquierdo, que ha añadido que si el sector ocupa a unas 40.000 personas, el déficit de personal en la región ronda el 25%.

Así las cosas, ha pedido "cautela" a los políticos con las promesas de viviendas que se van a hacer "porque es que, aunque tengas el dinero, no vas a poder hacerlas si no se soluciona el problema de la mano de obra". "Ahora mismo es tristísimo, pero yo creo que no hay ni una sola empresa en Extremadura que no esté buscando un empleado... y no hay peor cosa que no poder desarrollar tu actividad porque no tengas mano de obra", ha recalcado.

"Es un tema que se está denunciando hace mucho tiempo, que se está advirtiendo y, además, lo vuelvo a decir. Al año que viene vamos a estar peor que este año porque se incorpora menos gente de la que sale del sector. Con lo cual, o hacemos algo o vamos a peor", ha sentenciado.

Izquierdo ha pedido a los políticos que "se pongan de acuerdo" y que ofrezcan los "métodos" para poder incorporar gente al sector, algo que pasa por la legalización de extranjeros. "A nosotros nos da igual, que sean gente que está aquí ilegal y que se legalizan, o gente que traigamos de fuera", ha dicho. Una vez conseguida esa legalización se trabajaría en la formación para ofrecerles "un modo de vida e integrarlos en la sociedad".

BUROCRACIA

Respecto a la respuesta de las administraciones en la tramitación de los proyectos, Izquierdo ha pedido que se cambie la Ley de Contratos de Administración Pública, porque "el tiempo de respuesta que demanda la sociedad para cualquier gestión no está acorde con la herramienta que te proporciona la Ley de Contratos de Administración Pública", que hace que muchos proyectos no puedan ejecutarse en tiempo y forma.

"Las obras, como podéis imaginar, están siempre que si licencias, que si permisos, que si tema de medioambiente, que si arqueología, bueno, pues cada vez que llegas a una cosa de esas es que estás muerto, literalmente estás muerto", se ha lamentado el presidente de Fecons, que ha insistido en que hay que solucionar el tema burocrático para agilizar proyectos.