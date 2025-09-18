La Federación Española de Automovilismo ofrece a Extremadura organizar una prueba del campeonato del mundo del Dakar

Archivo - Carlos Sainz durante la primera etapa del Dakar 2025. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

La comunidad participa con tres etapas en el BP Ultimate Rally Raid de Portugal, única cita en territorio europeo, del 22 al 28 de septiembre

Extremadura participa con tres etapas en el recorrido del BP Ultimate Rally Raid de Portugal, que se celebra del 22 al 28 de septiembre, y que es la única cita en territorio europeo del Campeonato del Mundo W2RC, que se inicia en enero con el Dakar.

Sin embargo, su participación podría ser aún mayor en el futuro, después de que el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), y vicepresidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Manuel Aviñó, haya ofrecido a presidenta de la Junta, María Guardiola, incrementar su aportación al evento hasta contar con el grueso del recorrido por tierras extremeñas.

Así lo ha desvelado este jueves en una rueda de prensa, en la sede de la Presidencia de la Junta, en Mérida, para presentar el recorrido extremeño de esta prueba, la quinta de un campeonato que ya ha pasado por Arabia Saudita con la disputa del Dakar en enero, y posteriormente por los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica, para acabar en octubre en Marruecos.

En concreto, Aviñó ha traslado que se ha reunido con Guardiola "para brindarle la posibilidad" de "coger las riendas" y que sean "los verdaderos organizadores" de lo que supone "una de las pruebas más importantes que tenemos en el país, después de la Fórmula 1 y, probablemente, el Campeonato del Mundo de Rallys", ha señalado.

En este sentido, ha señalado que Extremadura "reúne todos los parabienes", pues es "una zona impresionante para este tipo de eventos", con lo cual "no es ninguna broma pensar que pudiésemos estar aquí en Extremadura, que pudiésemos tener el grueso de la prueba".

También ha subrayado que si desde la Junta se ha calculado que, contando con tres días de pruebas, se estima que el impacto sea de 10 millones de euros y 5.000 pernoctaciones, si organiza la prueba "pues probablemente estuviésemos en el doble".

