Fedexcaza cierra 2025 con 33.401 federados y se consolida como tercera federación autonómica más importante de España

Asamblea general ordinaria de Fedexcaza, a 9 de mayo de 2026 en la sede financiera de Cajalmendralejo en Badajoz. - FEDEXCAZA

BADAJOZ 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) cerró el pasado ejercicio con 33.401 federados, de manera que se mantiene como la tercera federación autonómica más importante de España.

Es uno de los datos que se han dado a conocer este sábado en la Asamblea General Ordinaria que la organización ha celebrado en la sede financiera de Cajalmendralejo en Badajoz, en la que se ha hecho balance del trabajo desarrollado durante 2025 y se han aprobado las líneas estratégicas de futuro de la federación.

Entre las actividades desarrolladas, la organización ha destacado el trabajo de su oficina técnica, que durante 2025 realizó más de 5.500 trámites administrativos y 181 trabajos técnicos relacionados con planes cinegéticos, ampliaciones y constituciones de cotos.

Además, el Observatorio Cinegético ha continuado consolidándose como una "herramienta clave" para la defensa de la caza, con el 90% del territorio extremeño monitorizado gracias al trabajo coordinado de técnicos y censadores voluntarios repartidos por toda la región.

En el ámbito formativo, la Escuela de Caza desarrolló durante 2025 un total de 34 cursos del cazador con cerca de 1.200 alumnos, de los cuales el 18% fueron mujeres, mientras que programas como Proades continuaron llevando la naturaleza y la actividad cinegética a 30 centros educativos y más de 1.450 alumnos extremeños.

Otro de los aspectos que destaca Fedexcaza es el trabajo realizado en materia de comunicación y proyección social, que en 2025 incluyó 89 notas de prensa, un "gran alcance" en medios y unas redes sociales que rozan los 20 millones de impresiones y los 50.000 seguidores.

La asamblea también ha repasado algunos de los proyectos más relevantes del año, entre ellos el impulso al reconocimiento de la perdiz con reclamo como Bien de Interés Cultural, la colaboración con Seprona contra el furtivismo, la promoción de la carne de caza y la consolidación de los Premios Extremeños de la Caza, además de la organización en Extremadura de grandes eventos nacionales como los Campeonatos de España de Recorridos de Caza y Cetrería.

RETOS NORMATIVOS

Durante la jornada se han abordado algunos de los principales retos normativos que llegan desde Europa, y afectan al sector cinegético, como "las amenazas sobre la caza de la codorniz, las restricciones europeas al uso del plomo en la munición o los reglamentos relacionados con el transporte animal y la regulación de perros y gatos".

El presidente de Fedexcaza, José María Gallardo, ha recordado que el futuro de la caza va a depender de la "capacidad" de la organizarción para "permanecer unidos y defender con firmeza" los "derechos y libertades" del sector.

La Federación Extremeña de Caza ha cerrado su asamblea agradeciendo públicamente el respaldo y la colaboración de la Junta de Extremadura, diputaciones provinciales, sociedades locales de cazadores, patrocinadores, entidades colaboradoras y todos los cazadores federados que continúan sosteniendo un proyecto "serio, honesto y comprometido con el futuro del medio rural extremeño".