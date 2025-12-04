Feijóo y Guardiola participan este jueves en un mitin en Don Benito

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, en un acto público en Lobón
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, en un acto público en Lobón - Jorge Armestar - Europa Press
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 4 diciembre 2025 9:57

    DON BENITO (BADAJOZ), 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, participan este jueves, 4 de diciembre, en una comida mitín en la localidad pacense de Don Benito.

    Así, está previsto que a las 13,15 horas, Núñez Feijóo atienda a los medios de comunicación en la avenida Constitución, 44 de Don Benito.

   Posteriormente, a partir de las 14,30 horas, Feijóo y Guardiola intervendrán en una comida mitín con afiliados y simpatizantes, en el Hotel Vegas Altas de Don Benito, en el que también participará la alcaldesa de la localidad, Elisabeth Medina.

   La jornada del jueves continuará a las 21,00 horas en la localidad pacense de Almendralejo, donde Feijóo asiste al partido de fútbol de la Copa del Rey, Extremadura-Sevilla, en el Estadio Francisco de la Hera.

   Finalmente, a las 23,55 horas, Feijóo participará en la pegada tradicional de carteles con motivo del inicio de la campaña electoral para las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado