Feijóo y Guardiola participan este jueves en un mitin en Don Benito

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, en un acto público en Lobón - Jorge Armestar - Europa Press

DON BENITO (BADAJOZ), 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, participan este jueves, 4 de diciembre, en una comida mitín en la localidad pacense de Don Benito.

Así, está previsto que a las 13,15 horas, Núñez Feijóo atienda a los medios de comunicación en la avenida Constitución, 44 de Don Benito.

Posteriormente, a partir de las 14,30 horas, Feijóo y Guardiola intervendrán en una comida mitín con afiliados y simpatizantes, en el Hotel Vegas Altas de Don Benito, en el que también participará la alcaldesa de la localidad, Elisabeth Medina.

La jornada del jueves continuará a las 21,00 horas en la localidad pacense de Almendralejo, donde Feijóo asiste al partido de fútbol de la Copa del Rey, Extremadura-Sevilla, en el Estadio Francisco de la Hera.

Finalmente, a las 23,55 horas, Feijóo participará en la pegada tradicional de carteles con motivo del inicio de la campaña electoral para las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura.