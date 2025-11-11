Feijóo y Guardiola participarán en un acto público este domingo en Lobón (Badajoz)

Archivo - El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Nuñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, participan en un acto público de campaña - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

BADAJOZ, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, participarán en un acto público este domingo, 16 de noviembre, en la localidad pacense de Lobón.

Un acto que se enmarca en la precampaña de cara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, y que comenzará a las 11,30 horas de este domingo en el Pabellón Municipal Juan de Dios Ordóñez de esta localidad pacense.