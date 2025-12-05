Feijóo replica a Abascal que Guardiola no tiene tutelas y acusa a PSOE-Vox de buscar "bloquear" que gobierne el PP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios tras la visita a la fábrica de Quesos del Casar, a 5 de diciembre de 2025, en Casar de Cáceres, Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press

Dice que sus 'barones' no son "marionetas": "En el PP no es posible caciquear con candidatos prefabricados decididos por una sola persona"

CASAR (CÁCERES), 5 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes a PSOE y Vox de tener como objetivo "bloquear" un Gobierno del PP en las elecciones extremeñas del 21 de diciembre y ha subrayado que María Guardiola es "la única" que se presenta para ganar esos comicios. Además, ha replicado al presidente de Vox, Santiago Abascal, que su candidata solo depende de los votos de los extremeños en las urnas.

"Es una autonomía sin tutelas. María Guardiola no tiene que depender de nada ni de nadie salvo de los votos de los extremeños y del conjunto de los ciudadanos de Extremadura. Y es que Extremadura marca agenda y no recibe instrucciones", ha afirmado Feijóo ante los medios tras visitar la fábrica Quesos del Casar (Cáceres). Después participará en una comida mitin en Pinofranqueado.

Al ser preguntado por las recientes declaraciones de Abascal asegurando que si Guardiola se empecina, "quizá el PP tenga que cambiar de candidato", reiterando la exigencia de Vox con las políticas veces y migratorias, Feijóo ha defendido la autonomía de los candidatos y presidentes del Partido Popular.

"Nuestros candidatos no son marionetas que las movemos con hilos y los decidimos en Madrid sin consultar a la gente que vive en la comunidad autónoma en la que queremos gobernar", ha afirmado el presidente del PP, que ha dejado claro que en el PP "no es posible caciquear a estas alturas con candidatos prefabricados decididos por una única persona".

CREE QUE LA MAYORÍA NO SABE CÓMO SE LLAMA EL CANDIDATO DE VOX

Dicho esto, Feijóo ha recalcado que él no sabe "como se llama" el candidato de Vox a las elecciones extremeñas --Óscar Fernández-- y cree que le ocurre lo mismo a la mayoría de los extremeños. "Pero aquellos que lo sepan, sabrán que ese candidato ha sido puesto desde Madrid y no desde Extremadura", ha advertido.

Tras asegurar que están ante un "momento histórico" para España con las elecciones extremeñas, el líder del PP ha afirmado que con María Guardiola esta comunidad "avanza" mientras que con las demás fuerzas políticas la región "se bloquea".

En este punto, ha aseverado que el objetivo de PSOE y Vox es "bloquear" al que gane "para seguir haciendo una pinza" y se ha mostrado convencido de que Extremadura "no quiere resignarse" y va a apostar en las urnas por una "presidenta limpia" y un Gobierno "limpio". "María es el referente de la política decente", ha manifestado.