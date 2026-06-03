Fernández Calle defiende que la cooperación es "prescindible" y que los recursos vayan a las "necesidades" de la región

Archivo - El vicepresidente y consejero de Desregulación, Familia y Servicios Sociales, Óscar Fernández Calle, en el acto de toma de posesión de su cargo - Javier Cintas - Europa Press - Archivo

Fernández Calle asegura que la Aexcid se mantiene porque la sostiene una ley y que se va a "recolocar o reubicar" a los funcionarios

PLASENCIA (CÁCERES), 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha defendido que la cooperación internacional al desarrollo es "prescindible" y ha considerado que los recursos deben ir a paliar las "necesidades" de los extremeños.

Fernández Calle ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios por el recorte experimentado en los presupuestos destinados a la cooperación, así como al cese a petición propia de la directora general de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid), Isabel Belloso Bueno, quien no será sustituida en este cargo.

Así, sobre las críticas por estas decisiones, ha asegurado que no le "importan", ya que Vox, su partido, tiene "muy claro" cuál es su hoja de ruta. "Nosotros somos tremendamente previsibles. Nosotros hemos defendido lo mismo durante nuestro periplo por la oposición, en la campaña electoral, en nuestro programa electoral y luego lo hemos plasmado en el acuerdo de gobierno con el PP", ha subrayado.

De esta forma, ha expuesto que unos de esos principios es que para dicha formación la cooperación internacional es "prescindible", ya que entiende que "todos los recursos que tienen los extremeños tienen que ir a las muchísimas necesidades que tienen los extremeños".

Al respecto ha incidido en que Extremadura es una de las regiones "más pobres de España", por lo que no se puede permitir, ha dicho, que los recursos de los extremeños "se vayan fuera". "Los necesitamos aquí", ha aseverado.

"Las críticas, honestamente entiendo que las hagan, no me importa que las hagan, porque a nosotros nadie nos va a desviar de nuestro camino y además, como ustedes han podido ver a través de los presupuestos, lo hemos plasmado en números también, cuál es esa hoja de ruta", ha asegurado el vicepresidente extremeño.

Del mismo modo, ha indicado que Vox tiene también "muy claro" para qué les ha votado los extremeños, a quienes no van a "traicionar", además de poner de relieve que se va a cumplir al acuerdo suscrito con el PP para la gobernabilidad de Extremadura tras las elecciones de diciembre. "Entiendo las críticas, las asumo, pero no hay vuelta de hoja", ha recalcado en su intervención.

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