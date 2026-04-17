Vox anticipa que su consejero extremeño de Agricultura será una persona "muy competente, muy extremeña" y de partido

El presidente-portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, atiende a los medios tras reunirse con el presidente de la Asamblea- EUROPA PRESS

MÉRIDA, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente-portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha anticipado que el nuevo consejero extremeño de Agricultura será una persona "muy competente, muy extremeña" y se ha mostrado convencido de que sus votantes "se pueden sentir muy satisfechos" con el acuerdo con el PP de María Guardiola, ya que "una parte muy importante" de lo que este partido recogió en su programa electoral "se va a llevar a efecto".

Fernández Calle se ha pronunciado de esta forma en declaraciones a los medios este viernes tras reunirse con el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, en el marco de la ronda de contactos que ha iniciado de cara al debate de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, tras el acuerdo firmado entre el PP y Vox.

En su intervención, Fernández Calle ha valorado que tras este acuerdo "Extremadura tendrá gobierno, el mejor gobierno que puede tener", y el que a su juicio "estaban esperando todos los extremeños", ya que "tiene el apoyo del 60 por ciento de los extremeños", según el resultado de las elecciones del 21 de diciembre.

Un acuerdo que se ha alcanzado "con cesiones por ambas partes", y respecto del que ha considerado que "los votantes de Vox se pueden sentir muy satisfechos y ver muy reflejados", ya que "una parte muy importante" de lo que este partido recogió en su programa electoral "se va a llevar a efecto".

Tras este acuerdo, Vox ha confirmado que apoyará la candidatura de María Guardiola como presidenta de Extremadura en el debate de investidura que previsiblemente se celebrará la próxima semana en la Asamblea.

HABRÁ "CUATRO AÑOS DE PRESUPUESTO Y DE ESTABILIDAD"

Fernández Calle ha destacado que el "logro más importante" del acuerdo alcanzado este pasado jueves es que "Extremadura va a tener el mejor gobierno que puede tener, con las mejores propuestas que puede tener y que además va a tener cuatro años de presupuesto y de estabilidad", ha aseverado.

También ha considerado que se va "a experimentar un crecimiento como nunca se ha visto en esta región", ha aseverado el presidente de Vox, quien ha admitido que en la negociación con el PP "ha habido cesiones", pero "doloroso no ha habido nada porque no hay nada doloroso realmente cuando el objetivo es común y ese objetivo es que se llegue a un acuerdo", ha dicho.

En ese sentido, ha explicado que PP y Vox "en estos largos meses" de negociación había "muchas cosas" en las que no estaban de acuerdo, pero ambas partes tenían "claro que había que limar esas asperezas y se han limado", ha valorado.

"Evidentemente, no es el pacto que habría si Vox tuviese mayoría absoluta y es obvio que tampoco es el acuerdo o no serían las medidas que hubiese encima de la mesa si el PP tuviese mayoría absoluta", ha admitido Fernández Calle, quien en cualquier caso ha reiterado que "no ha habido dolor", sino "ganas de que realmente se llegase a ese acuerdo por ambas partes".

SIN MEDIDAS EN IGUALDAD

A preguntas sobre el hecho de que el acuerdo de PP y Vox no incluya ningún punto sobre medidas en materia de igualdad, Fernández Calle ha apuntado que han preferido priorizar otras cosas en vez de ésa.

En cuanto al número de consejerías que tendrá el nuevo Gobierno regional, Fernández Calle ha señalado que él sabe las que tiene Vox, mientras que el resto debe desvelarlas los responsables del PP extremeño ya que "les toca a ellos".

Respecto a quién dirigirá la Consejería de Agricultura, Fernández Calle ha rehusado avanzar ningún nombre, aunque sí ha señalado que en Vox tienen "ya todo en la cabeza, absolutamente todo", y que "será una persona muy competente, será una persona muy de Vox, pero sobre todo será una persona muy extremeña", tras lo que ha confirmado que él mismo será el vicepresidente.

Finalmente, y respecto a las críticas de la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, respecto a este acuerdo entre PP y Vox, Óscar Fernández ha replicado que "lo que digan los comunistas" le "da igual".