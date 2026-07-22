Fernández Calle ve "lógico" no celebrar el Debate del Estado de la Región tras dos meses de gobierno autonómico

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, en declaraciones a los medios este miércoles en Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha señalado que "parece lógico" no celebrar el Debate del Estado de la Región en este 2026 después de "solo" dos meses de andadura del gobierno regional, sumado al informe jurídico emitido por los servicios de la Cámara que así lo "avala".

"Hay un informe jurídico y no solo un informe jurídico, parece lógico que después de solo dos meses de andadura del nuevo gobierno sea prescindible ese debate", ha reafirmado Fernández Calle, quien ha señalado en cualquier caso, que si hubiese que hacerlo no se oponen "en absoluto" y participarían "por supuestísimo, encantados".

Sin embargo, y a tenor de dicho informe jurídico "parece lógico" que este debate "se posponga" a la vista de los dos meses de andadura del nuevo gobierno, tras lo que ha recordado que sí se celebró el año anterior pese a que hubo elecciones.

De esta forma se ha pronunciado Fernández Calle a preguntas de los periodistas este miércoles en Badajoz, donde ha abundado en que "no solo son dos meses de gobierno regional" dado que hay un informe jurídico que ha pedido la Presidencia de la Cámara "que avala esa decisión".

"De todas maneras, la fiscalización de la acción de gobierno se realiza cada día, cada semana, cada mes, en cada pleno por parte de la oposición", ha resaltado Fernández Calle, quien ha destacado que este control se realiza "cada día, cada semana en la Asamblea de Extremadura", con preguntas en los plenos o por escrito.

Así, ese control "lo ejerce la oposición", como lo han hecho ellos mismos "cada día" cuando también lo han sido, ha destacado, para concluir que no está "en absoluto de acuerdo" con esa afirmación por parte de la actual oposición.

Óscar Fernández ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios antes de visitar el Servicio de Conciliación Familiar de Plena Inclusión en la Residencia Universitaria de Fundación Caja Badajoz.