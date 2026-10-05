Fernández Calle (Vox) celebra el adelanto para "echar" a un Gobierno "corrupto hasta el tuétano" y "traidor"

1122804.1.260.149.20261005110058 El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia y presidente de Vox Cáceres, Óscar Fernández Calle, en una comparecencia en su consejería. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Cáceres, Óscar Fernández Calle, ha celebrado el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez para el próximo 29 de noviembre con el objetivo de "echar" de la Moncloa al "peor Gobierno de las últimas décadas".

"Nosotros queremos ir a elecciones porque nosotros queremos y creemos que es absolutamente necesario echar del gobierno de España a Pedro Sánchez, al gobierno socialista, un gobierno, el peor gobierno de las últimas décadas, de los últimos tiempos para España", ha señalado Fernández Calle.

Un gobierno, ha añadido, "cainita" y "corrupto hasta el tuétano" y hasta la "médula", y asimismo, como se ha visto en la crisis migratoria de Ceuta, también "traidor".

Por todo ello, están "contentos" por este adelanto electoral que "tenían que haber sido hacía mucho", ha señalado el también vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, preguntado por este asunto en una rueda de prensa en la que ha anunciado que el ejecutivo regional ha presentado ante el supremo el recurso contra el decreto real decreto 556/2026, de 30 de junio, regula la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en las comunidades autónomas.