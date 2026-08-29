Fernández (Vox) defiende el rechazo al pacto sobre menores migrantes en Ceuta y acusa al PSOE de mentir "siempre"

Archivo - El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y Consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha defendido la carta remitida por el Ejecutivo autonómico en la que se opone al acuerdo de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia relativo a los menores migrantes que en las últimas semanas han entrado en al ciudad autónoma de Ceuta.

"Sánchez, la carta es pública como todo lo que defiende Vox", ha afirmado Fernández Calle a través de su perfil en 'X', respondiendo así a un mensaje del secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en la que ha exhortado a la población extremeña a reclamar a la Junta de Extremadura el próximo 2 de septiembre que no se oponga a transferir 25 millones de euros a Ceuta para hacer frente a la llegada de menores migrantes.

En concreto, esta semana, la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta remitía una carta al Ministerio de Juventud e Infancia en la que comunicaba su no asistencia a la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para el pasado jueves, 27 de agosto, así como al acuerdo que se proponía adoptar en esa reunión y a "cualquier pretensión de reparto de menores extranjeros desde Ceuta a cualquier otro lugar del territorio nacional".

Dentro del acuerdo, se proponía distribuir a Ceuta parte del crédito previsto para 2026 para atender a niños y adolescentes no acompañados por un importe de 25 millones de euros.

Esta misiva fue publicada por parte del Ministerio de Juventud e Infancia a través de redes sociales después de un cruce de acusaciones en redes sociales entre la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y la ministra del ramo, Sira Rego.

Tras publicarse la carta este pasado viernes, el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, compartía el contenido de la misma manifestando su apoyo "total" a Ceuta y proponiendo que el 2 de septiembre --cuando hay convocada una manifestación en apoyo a Ceuta en varios consistorios de todo el territorio español-- se reclame a la Junta que "no rechace" los 25 millones de euros de ayuda del Gobierno a Ceuta, "tal y como ha hecho oficialmente".

"Si queremos ayudar a Ceuta desde Extremadura, seamos conscientes de que se necesitan soluciones, cooperación y convivencia, no solo pancartas", reclamaba ayer Sánchez Cotrina.

Pocas horas después, el líder de Vox en el Parlamento extremeño y vicepresidente en la Junta, Óscar Fernández Calle, contestaba a Sánchez Cotrina defiendo que la carta "es pública como todo lo que defiende Vox" e invitándole a acudir a la manifestación convocada para el 2 de septiembre "contra la mafia socialista".

"Habéis mentido siempre (y robado) y ahora también ante la invasión de Ceuta. Os sacamos del gobierno de Extremadura, en breve del de España", ha sentenciado el consejero de la Junta a través de su perfil en 'X'.