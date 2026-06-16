Fernando García Nicolás, único precandidato a la Secretaría General del PSOE de la provincia de Cáceres - PSOE

CÁCERES, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actual alcalde de Ahigal y vicepresidente Tercero de la Diputación de Cáceres, Fernando García Nicolás, encabeza la única precandidatura que se ha registrado para ocupar la Secretaría General del PSOE de la provincia de Cáceres, en sustitución de Álvaro Sánchez Cotrina, tras su elección como secretario regional de los socialistas.

Una vez ha concluido el plazo para presentar las precandidaturas y con tan solo un nombre encima de la mesa, el PSOE se encamina a la celebración, el sábado 25 de julio, del Congreso Provincial Extraordinario del que saldrá la nueva Comisión Ejecutiva Provincial, así como los representantes de la provincia en el Comité Regional y en el Comité Federal del PSOE.

Según informa la precandidatura de García Nicolás, el hecho de que se haya llegado a una única lista "refleja la madurez política de la organización, su capacidad para construir consensos y la voluntad compartida de afrontar unidos los retos de futuro", de cara a reforzar su presencia en el territorio y preparar al partido para las próximas citas electorales.

"La presentación de una única precandidatura evidencia que el PSOE de la provincia de Cáceres ha sabido situar por encima de cualquier otra consideración el interés colectivo del partido y de la ciudadanía", asegura la nota de prensa, que añade que el partido se presenta como "una organización cohesionada, consciente de los desafíos que tiene por delante y decidida a seguir siendo la principal referencia política del progreso en la provincia".

Fernando García Nicolás ha señalado que este proceso debe servir para "seguir fortaleciendo la unidad interna, ampliar la base social del proyecto socialista y consolidar un PSOE cercano a la realidad de los municipios, conectado con las preocupaciones de la gente y preparado para ofrecer respuestas a los retos de presente y futuro".

"La provincia de Cáceres afronta los próximos años importantes desafíos demográficos, económicos y territoriales", ha dicho García Nicolás, quien considera imprescindible "seguir construyendo una organización fuerte, abierta y arraigada en cada pueblo y en cada comarca, capaz de liderar las transformaciones que necesita el territorio".

El principal objetivo político de esta nueva etapa será "tener las mejores candidaturas y el mejor proyecto para revalidar nuestra mayoría en las elecciones municipales de 2027, volver a tener la confianza de la ciudadanía en los ayuntamientos donde gobierna el PSOE, recuperar nuevas alcaldías y mantener el gobierno de la Diputación Provincial de Cáceres como institución fundamental para la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades entre municipios".

Así, ha considerado que la formación socialista "sale de este proceso fortalecida, unida y preparada para ganar, continuando el trabajo desde cada agrupación local y desde cada municipio al servicio de la ciudadanía y de los intereses de la provincia".

POLÍTICO DESDE ABAJO

La trayectoria política de Fernando García Nicolás está construida "desde abajo, desde las agrupaciones, desde los pueblos, desde el compromiso diario con el PSOE" porque entiende que "quien quiera dirigir el partido debe haber demostrado antes su capacidad para cuidarlo".

"Y cuidar el partido significa entender el momento político y saber que el partido necesita unidad para sumarse a un proyecto regional ganador. Significa sostener agrupaciones, cohesionarlas, acompañar a la militancia, ayudar a construir candidaturas y defender las siglas incluso en los momentos más complicados", ha apuntado.

Así, cuando García Nicolás llegó a su agrupación local apenas había ocho militantes y hoy son veintiocho, un crecimiento que achaca a una forma de hacer política basada en " escuchar, incorporar, sumar y construir colectivamente".

Como alcalde de Ahigal desde 2007, conoce la realidad de los pueblos, sus dificultades y sus oportunidades. Como diputado provincial vinculado a áreas estratégicas de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Provincial, ha acreditado "capacidad de gestión, solvencia técnica y conocimiento profundo del territorio", "conoce cada rincón de la provincia y sabe que detrás de cada municipio existe una realidad diferente que merece atención política".

También ocupa el cargo de presidente de la Federación de municipios con Embalses y centrares hidroeléctricas de España (Femmebalses), lo que refuerza su idea de que "los pueblos no pueden limitarse a soportar infraestructuras o transformaciones energéticas", sino que "deben decidir, participar y beneficiarse del desarrollo que generan".

Fernando García Nicolás "no representa un proyecto de aparato ni una candidatura de confrontación interna", aseguran desde su precandidatura, sino que "representa un PSOE que escucha, acompaña y entiende que la mejor forma de ganar fuera es fortalecer primero el partido desde dentro".

"No viene a descubrir la provincia. Viene de ella con humildad. Y precisamente por eso entiende que existen 230 razones para ganar. Porque detrás de cada municipio, de cada agrupación y de cada militante hay una parte imprescindible de la fuerza del PSOE", concluye.