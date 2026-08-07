Fernando Tejero apadrina la representación de 'El alcalde de Zalamea', que aspira a ser Fiesta de Interés Internacional

Presentación de Fernando Tejero como padrino de la representación popular de 'El alcalde de Zalamea' - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El actor Fernando Tejero apadrinará la XXXI representación popular de 'El alcalde de Zalamea' de Calderón de la Barca, en la que participan del 20 al 23 de agosto más de 700 vecinos del municipio y que aspira ser declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Cabe destacar que Tejero se une nombres como Concha Velasco, Verónica Forqué, María Galiana, Juanjo Artero o Pepón Nieto, que también amadrinaron o apadrinaron esta representación cuando participaron en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

La presentación del nuevo padrino ha tenido lugar este viernes por parte del director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro; el alcalde de Zalamea de la Serena, José Antonio Murillo; el concejal de Cultura, José Luis Gilgado; los directores de la obra Miguel Ángel Latorre y Tamara Carrasco y el propio Tejero.

Al respecto, Tejero, que este semana representa en el Teatro Romano de Mérida la obra 'Cómicos de Roma', ha confesado sentir un "honor grandísimo" de ser el padrino este año de un espectáculo en el que participan más de 700 vecinos en su puesta en escena.

También ha agradecido que la representación popular de 'El alcalde de Zalamea' fomente el teatro desde las edades más tempranas y el conocimiento de grandes autores como Calderón de la Barca.

Por ello, Tejero ha prometido que visitará Zalamea de la Serena para asistir a la representación, sobre la que tiene "mucha curiosidad" y de la que ha dicho que es "digna de ver" porque en ella se implica el pueblo y forma parte de su ADN.

"Ojalá no pasen más de un año o dos para poder ir a ver vuestra representación, que tengo mucha curiosidad y más ahora ya tengo la obligación casi de ir por haber sido padrino vuestro y por estar aquí apoyando algo tan maravilloso", ha asegurado.

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