El Festival Cine Inédito de Mérida proyectará las grandes triunfadoras de Venecia, San Sebastián y Berlín

Cartel del 21º Festival de Cine Inédito de Mérida, que se celebra del 19 al 28 de noviembre de 2026. - CINECLUB FORUM DE MÉRIDA

MÉRIDA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Inédito de Mérida llega, del 19 al 28 de noviembre, a su vigésimo primera edición con un cartel que vuelve a acercar algunas de las mejores películas de autor estrenadas durante el último año, incluyendo a las ganadoras con el máximo premio de Venecia, San Sebastián y Berlín.

Las películas comparten entre sí "una calidad espléndida", así como una "inquietud con el estado de cosas o el estado del mundo que ven a su alrededor porque son películas muy humanistas, muy militantes", ha comentador el director de programación del certamen, David Garrido.

La sección oficial reunirá ocho largometrajes en los Cines Victoria de Mérida, en versión original subtitulada, a las que se unirán una película sorpresa y el film que se proyectará en la clausura. La entrada se mantiene en un precio de cinco euros, según han informado los organizadores del certamen en una rueda de prensa celebrada este viernes en Mérida.

La inauguración será el jueves 19 de noviembre, a las 21,00 horas, con 'Iron Boy', película de animación de Louis Clichy, que narra la historia de un niño de 11 años que, mientras aprende a vivir con un corsé ortopédico, descubre su propio camino en la Francia rural de los años 80.

El siguiente film será 'Un hombre en un puente', que se proyectará el viernes 20, a las 21,00 horas, y el sábado 21, a las 18,00 horas. Además, el viernes habrá un coloquio con el director, David Martín de los Santos, y el sábado, con el productor, José Noilla. La película se centra en Andrés, quien que regresa a su pueblo tras quedarse sin hogar. Allí tratará de rehacer su vida mientras oculta que duerme en el coche.

También el sábado 21 de noviembre llegará al Cine Victoria la película 'De repente', del director Ryusuke Hamaguchi, quien también dirigió 'Drive my car'. En su nuevo film, Hamaguchi retrata la amistad entre la directora de una residencia de mayores y una directora de teatro japonesa. Virginie Efira y Tao Okamoto compartieron el premio a la mejor interpretación femenina en Cannes.

'Mujer desconocida', ganadora del León de Oro de Venecia, se proyectará el domingo 22, a las 21,30 hora, y el lunes 23, a las 18,30 horas. En este caso, la película trata sobre una joven empleada doméstica que está a punto de casarse cuando su pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, amenaza con salir a la luz.

El festival también tendrá a la ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián, y última obra del director británico Mike Leight', 'Tender Loving Care', el lunes 23 de noviembre, a las 21,00 horas, y el martes 24 de noviembre, a las 18,30 horas. La historia se centra en Amy quien, tras una ruptura, vuelve a vivir con su mejor amiga mientras afronta la fragilidad de sus padres.

'Cartas de Estado', vencedora del Oso de Oro de la Berlinale, llegará al Cine Victoria el martes 24, a las 21,00 horas, y el miércoles 25, a las 18,30 horas. El nuevo filme de Ilker Çatak sigue a una pareja de artistas que pierde su trabajo por motivos políticos y debe empezar de nuevo con su hija.

El miércoles 25, pero a las 21,00 horas, se proyectará 'Un bon petit soldat', de Stéphane Brizé, que trata sobre una directora de Recursos Humanos ante un caso de gestión abusiva que la obliga a decidir hasta dónde está dispuesta a ceder.

La última película de la sección oficial será 'El debut' del actor y director Jesse Eisenberg, quien dirige a Julianne Moore como una mujer que descubre su vocación en un teatro de aficionados y acaba enfrentándose al director de la obra para defender su papel. Las proyecciones será el jueves 26, a las 21,00 horas, y el viernes 27, a las 18,30 horas.

El cartel del Festival de Cine Inédito se completa con una película sorpresa, cuyo título se conocerá en los primeros días del festival, y con la gala de clausura que será el sábado 28 de noviembre a las 19,00 horas en el Teatro María Luisa, y que tendrá, en este último caso, entrada gratuita hasta completar aforo. Tras la gala, se proyectará 'Once Upon a Time in a Cinema', del director David Gleeson.

La organización del festival ha rechazado que la película sorpresa vaya a ser 'Fjord', la ganadora de la Palma de Oro en Cannes, al tiempo que ha recordado que el Premio del Público se decidirá mediante las votaciones al final de las proyecciones y que el Premio de la Juventud lo concederá un Jurado Joven integrado por alumnado de Bachillerato.

ACTIVIDADES PARALELAS

Entre las actividades paralelas, el sábado 14 se celebrarán el taller 'Con otra mirada', sobre cine y salud mental, en el Centro Cultural Nueva Ciudad, y la lectura crítica y dramatizada de 'La piedra oscura', a las 12,00 horas, en la sala de la Junta de Cofradías.

El domingo 15, a las 13,00 horas, la Banda de Música de Mérida ofrecerá en el Centro Cultural Alcazaba el concierto 'La música de la gran pantalla', bajo la dirección de Pilar Vizcaíno y con la participación de Nerea Samino e Iván Marín.

Por otro lado, el viernes 27, a las 12,00 horas, la guionista Isabel Vázquez conversará con los asistentes sobre su oficio en 'Cómo sobrevivir 20 años escribiendo guiones', en el Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación Caja Badajoz.

A esto se une la celebración de una nueva edición de Cine y Escuela que, del 9 al 19 de noviembre, proyecta películas dirigidas al público infantil y joven.

UN FESTIVAL "FIEL A SU ESENCIA"

En la presentación del festival, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez ha resaltado el "orgullo" que supone tener "un mes tan cultural" en Mérida con eventos en torno al cine como el Claqueta Emérita, el FestCineQueer y el propio Festival de Cine Inédito. Con respecto a este último certamen, el concejal ha trasladado su agradecimiento al director de la programación, David Garrido, por "patearse los mejores festivales del mundo y traer cine de alta calidad.

Vélez ha aprovechado también la presentación para valorar de forma positiva que la la Filmoteca de Extremadura por recuperar la Sala Trajano como sala de cine para su programación habitual.

Por su parte, el director de la Filmoteca, Antonio Gil Aparicio, ha animado a acudir a los pases del certamen, asegurando que, todo el que tenga oportunidad de asistir al Festival de Cine Inédito, "tendrá la posibilidad de ver un tipo de cine que igual no llega a programarse en salas de cine comerciales, pero que han triunfado en festivales de prestigio como Venecia, Berlín, Cannes o San Sebastián".

En cuanto a la vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz y concejala del Área de Economía Sostenible del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez, ha agradecido la aportación del Cineclub Forum para "disfrutar el cine en diferentes lenguas, junto a esas culturas y vivencias para conocer cómo se vive en otros países".

Por su parte, el director del festival, Ángel Briz, ha agradecido el apoyo de la Junta de Extremadura, a través de la Filmoteca y del Instituto de la Juventud, del Ayuntamiento de Mérida y su Delegación de Cultura, de la Diputación de Badajoz, de la Fundación Caja Badajoz y del Hotel Nova Roma.

Briz ha destacado que la 21.ª edición del certamen regresa "fiel a su esencia" al acercar al público el cine internacional de autor antes de su estreno comercial en España.