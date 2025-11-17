El Festival de las Grullas estrena ubicación en Madrigalejo con una treintena de actividades el 29 de noviembre

MADRIGALEJO (CÁCERES), 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de las Grullas, organizado por la Junta de Extremadura, estrena el próximo 29 de noviembre una nueva localización en la localidad cacereña de Madrigalejo, donde se celebrarán una treintena de actividades para todos los públicos.

El Paseo Fluvial del río Ruecas y la Plaza de Fernando el Católico de la localidad cacereña serán escenario del 17 Festival de las Grullas, un evento dedicado a esta ave migratoria, en el que se divulgarán también los recursos naturales, ornitológicos y turísticos de Extremadura.

La Dirección General de Turismo abre este lunes en la web del festival las inscripciones para las rutas de senderismo, en bicicleta y en microbús por el entorno de Madrigalejo, así como para el 'Desayuno con grullas', una actividad que comenzará a las 07,30 horas.

Ya desde las 11,00 a las 17,00 del 29 de noviembre, las asociaciones conservacionistas Adenex, Amus, Anser, Ecologistas en Acción, Grus Extremadura, SEO/Birdlife y Sociedad Extremeña de Zoología (SEZ), en colaboración con la Dirección General de Turismo, ofrecerán talleres para público infantil.

También se celebrarán juegos de pistas, un taller de fotografía de naturaleza y degustación de migas extremeñas, a las 14,30 horas, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Además, y como es habitual, el Festival de las Grullas celebrará charlas técnicas sobre esta ave con especialistas en ornitología y protección de la naturaleza, en esta ocasión con representantes de la Junta de Extremadura y de la ONG Grus Extremadura, que hablarán en el Centro de Interpretación Fernando el Católico sobre la gripe aviar en las grullas comunes, entre otras cuestiones.

La organización pone a disposición de los interesado un servicio de autobuses gratuitos hasta Madrigalejo, que partirá desde el Hotel Los Álamos de Plasencia a las 07,30 y pasa por la Plaza de Toros de Cáceres a las 08,30 horas, mientrsa que la segunda arrancará en la Plaza de la Libertad de Badajoz a las 08,00 y hace parada en el Palacio de Congresos de Mérida a las 08,50 horas.

En ambos casos, la vuelta es a las 18,00 horas, y para utilizar este transporte, es necesario inscribirse previamente en la web del festival.