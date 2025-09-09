El festival itinerante de jazz de la Diputación de Badajoz recala en 15 localidades con Hugo Alves como cabeza de cartel

BADAJOZ, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Itinerante 'DíJazz' de la Diputación de Badajoz celebra su octava edición entre el 19 de septiembre y el 1 de noviembre con un total de 15 conciertos en otras tantas poblaciones de la mano de artistas como el portugués Hugo Alves o una representación del jazz femenino con Laura Domínguez, Aurora Samino o Lola Santiago.

El diputado de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, ha presentado, junto al coordinador del programa, Javier Alcántara; el alcalde de Medina de las Torres, Isaac Rodríguez; el profesor del Curso de Jazz de la Diputación de Badajoz y músico participante del ciclo, Pablo Romero; y la cantante participante en el ciclo y alumna de dicha acción formativa, Oliva Lorrio; esta nueva edición de un festival que permite conectar las inquietudes de los estudiantes con bandas ya consagradas y en el que la mayoría de las formaciones son extremeñas.

Así, Cabezas ha destacado que se trata de un nuevo circuito cultural, que alcanza su octava edición y que se consolida en la provincia, al tiempo que ha destacado que goza de mayor aceptación y de más éxito, dado que el retorno que les llega de los alcaldes o concejales de Cultura así se lo traslada, y ha subrayado la apuesta por difundir y popularizar este estilo musical que ha logrado hacerse "más que un hueco" entre el público pacense, gracias a conciertos de músicos profesionales, con este festival itinerante con el que hacen provincia y la cultura musical llega al territorio rural.

Al mismo tiempo, ha resaltado la participación de destacadas formaciones de jazz, en su mayoría extremeñas, y que gran parte de los músicos son alumnos del curso de jazz de la diputación, que es de "las pocas, sino la única administración" que ofrece una acción de este tipo, de la que salen grupos o artistas que pasan a formar parte del cartel de 'DíJazz' año tras año, como es el caso de Oliva Lorrio, que ha calificado de "una suerte" poder apostar por el jazz en Extremadura y que es "enriquecedor", además de aportar a su formación tanto clásica como en este género.

En concreto, esta octava edición comenzará el viernes 19 en Almendral y finalizará el día 1 de noviembre en El Carrascalejo, con nombres como el trompetista portugués Hugo Alves, junto a Fernando Barrios Monk-Ing Around o Pedro Calero Quartet, además de la presencia del jazz femenino con Oliva Lorrio Quartet, Laura Domínguez Quartet, Swing Ton Ni Son feat Aurora Samino y Lola Santiago Quartet, entre otros.

SUEÑOS, RETICENCIAS Y PETICIONES

A su vez, Javier Alcántara ha agradecido a la diputación su apuesta por el jazz todos estos años, "y por hacer realidad algo que era un sueño que es llevar el jazz a los pueblos de Extremadura", ante lo que llevan más de cien conciertos, más de cien poblaciones y dan las gracias por el "esfuerzo" ante una música que "al principio causa como cierta reticencia", pero que han convertido "en lo contrario, en una petición", tras estos ocho años en los que han conseguido que se vea que no es elitista, sino cercana y que el jazz extremeño está "más vivo que nunca".

En la línea de años anteriores, en esta edición han querido mantenerla y dar una estabilidad a los músicos de jazz extremeños, "consagrados también", y que "de alguna manera" sea un circuito estable, de modo que cada año se da una oportunidad a los músicos de la región para que puedan mostrar su arte. Junto a los valores del jazz extremeño, también ha citado a la gente joven y a quienes salen del citado curso de jazz, así como a Hugo Alves como cabeza de cartel.

Junto al mismo, Alcántara ha citado a jóvenes valores como el pianista Diego Hilario, Oliva Lorrio, Fernando Barrios, Lola Santiago, Beatriz Moreno o el curso de jazz de la diputación en formación, y ha destacado la presencia femenina con Aurora Samino, Laura Domínguez o Julia Peña, además de artistas y bandas consagradas como Pedro Calero, Pablo Romero, Joaquín de la Montaña, Narci González, Pepín Muñoz o Swing Ton Ni Son.

A su vez, Pablo Romero ha reiterado los agradecimientos a la diputación y a los conservatorios superior y profesional y se ha referido a la "apuesta" o "sustrato tan rico" que está haciendo por la cultura, la música, el flamenco o el jazz, y que está dando un soporte y posibilitando que la formación de los estudiantes de música, de la región o de fuera de la misma, sea más enriquecedora, como la posibilidad de que un alumno de clásico participe en el curso de jazz o en el de flamenco.

Por su parte, el alcalde de Medina de las Torres ha mostrado la satisfacción que supone recibir las diferentes manifestaciones culturales de los programas que la diputación lleva a los pueblos, y ha destacado que, una vez pasan por los municipios, los vecinos les reclaman este tipo de música y actuaciones.