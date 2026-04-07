El Festival de Mérida abre la convocatoria de otra edición de los talleres de teatro Ceres que llegarán a 20 localidades

Cartel de talleres de teatro Ceres del Festival de Mérida - FESTIVAL DE TEATRO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida anuncia la apertura de la convocatoria para una nueva edición de los talleres de teatro Ceres, un programa consolidado que tiene como finalidad promover la difusión del teatro grecolatino y fomentar la participación cultural en el ámbito local.

Esta iniciativa se desarrollará en 20 localidades de Extremadura, contará con la participación de 20 compañías teatrales, que serán las encargadas de impartir talleres de 50 horas de duración.

A través de esta propuesta, el festival refuerza su compromiso con la descentralización cultural, facilitando el acceso a las artes escénicas y favoreciendo la creación y la práctica teatral en el territorio.

La convocatoria está dirigida a compañías extremeñas interesadas en la impartición de talleres de teatro grecolatino, así como a ayuntamientos de la región que deseen acoger esta actividad en sus municipios.

Con los talleres de teatro Ceres, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida continúa impulsando iniciativas que contribuyen al desarrollo cultural de Extremadura, fortaleciendo el tejido escénico y promoviendo el acceso de la ciudadanía al legado del teatro clásico.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 20 de abril a las 13,00 horas, señala en nota de prensa el Festival de Mérida.