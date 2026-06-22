El Festival de Teatro Clásico de Cáceres encara su última semana con una programacion centrada en los más pequeños

La directora del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, Marisa Caldera, presenta junto a directores y actores la programación de la tercera semana del certamen - EUROPA PRESS

CÁCERES, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro Clásico de Cáceres encara su última semana de actividades con una programación dedicada a los más pequeños de la casa que podrán participar, a partir de este lunes, del Taller Campamento de Teatro Siglo de Oro en el Gran Teatro.

La actividad, a cargo de la compañía Emulsión Teatro, reúne durante varios días a 30 niños y niñas de entre 5 y 13 años de edad en torno al juego teatral y el universo de los clásicos, y culminará el próximo 30 de junio con la representación de 'Quijote' y un aniversario muy especial, montaje que pondrá el broche final a la trigésimo séptima edición del certamen teatral cacereño.

A esta propuesta se suman los espectáculos infantiles El viaje de Bastián y El Lazarillo y las cosas del comer, dos montajes pensados para acercar el teatro clásico a los más jóvenes desde el humor, la imaginación y la participación.

La programación de esta semana ha sido presentada este lunes por parte de la directora del Consorcio Gran Teatro y organizadora del festival, Marisa Caldera, quien ha indicado la buena respuesta del público a las representaciones de la escena clásica que ha agotado entradas en tres ocasiones y también está ya todo vendido para la función de este jueves.

Antes del fin de semana, la programación se completa además con el concierto recital de Rafael Quirant y Carles Budó, dentro del ciclo Las Notas Clásicas, y con la representación de La vengadora de las mujeres, una de las comedias menos conocidas y más sorprendentes de Lope de Vega, que arranca en Cáceres su gira nacional con las entradas agotadas.

El Taller Campamento de Teatro Siglo de Oro que comienza hoy constituye una de las iniciativas más participativas y novedosas de esta edición del festival. A través de juegos, dinámicas escénicas y el acercamiento a personajes y textos clásicos, los participantes trabajarán durante toda la semana en la creación de un espectáculo propio.

El resultado podrá verse el martes 30 de junio en el Gran Teatro con Quijote y un aniversario muy especial, una producción que contará con la participación de los alumnos y que servirá además como acto de clausura de esta edición del Festival.

La semana infantil del festival cacereño propone música, canto, máscaras, teatro y danza en El viaje de Bastián (este martes, día 23, en la plaza de San Jorge) y teatro de objetos y cocina en El lazarillo de Tormes.

El primero acerca a los niños y sus familias al arte escénico del barroco. Narra el periplo que emprende un niño para reunirse con sus padres (músico, él; cantante, ella), que trabajan en la corte. Durante ese viaje vivirá numerosas aventuras.

Por otro lado, la sorprendente adaptación de El lazarillo de Tormes que se exhibe el jueves, 25 de junio, en el jardín de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno recurre a la narración, el teatro de objetos y la cocina en directo para contar las peripecias de un pícaro humilde e íntegro en su lucha por obtener una vida digna.

Con un formato íntimo y un único intérprete, Álvaro Torre, la veterana compañía madrileña Sol y Tierra de títeres despliega sencillez, belleza y la potencia del teatro de objetos.

MÁS ACTIVIDADES

Por último, la escuela de teatro Maltravieso de Cáceres pone en escena El sueño de una noche de verano el miércoles, día 24, en el Palacio de Carvajal y Yayo Cáceres, uno de los máximos referentes de la escena contemporánea española, al frente de dos compañías de prestigio, Ron Lalá y AY Teatro, concluirá en la Escuela Superior de Arte Dramático su taller Deporteatro, creado a partir de la unión de conceptos teatrales y tenísticos.

Y el jueves, día 25, el festival ofrece una de las grandes citas teatrales de su recta final en la plaza de San Jorge con La vengadora de las mujeres, de Lope de Vega, en versión de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Teatro del Temple.

Recién estrenada en Zaragoza y Madrid, se trata de una comedia feminista, a su modo, de Lope de Vega. Aunque es una comedia poco conocida de Lope de Vega, mantiene la belleza y calidad del resto de su producción, cuya historia protagoniza una princesa que defiende a ultranza los valores de la mujer, sus capacidades físicas e intelectuales.

Por ello decide crear una escuela de mujeres que corrija esa idea de incapacidad moral e intelectual de la mujer, aunque ello suponga renunciar y hacer renunciar a sus damas a "las dulzuras del matrimonio". Editada en vida del autor en 1621, este divertido y sorprendente montaje traslada la época original en que sucede la acción, el siglo XVII, a principios del siglo XIX, en los inicios del movimiento feminista.

La sección de Las Notas Clásicas concluye también esta semana, y lo hará con un recital del ganador del Concurso de Canto de Juventudes Musicales de España de 2021, Rafael Quirant, contratenor, y el pianista Carles Budó.

Su programa del miércoles en la plaza de San Jorge recorre un tiempo musical que se inicia en el Barroco y llega el siglo XX, con obras, entre otros compositores, de Alessandro Scarlatti, Antonio Vivaldi, Franz Schubert, Gioachino Rossini, Joaquín Turina, y Reynaldo Hah.

Con estas propuestas, el Festival de Teatro Clásico de Cáceres encara su última semana en una apuesta por la formación de nuevos públicos, el acercamiento de los clásicos a las familias y el diálogo entre teatro, música y participación ciudadana.