La fiesta ilegal en La Granja (Cáceres) se saldó con 10 detenidos y casi cien denuncias

Imagen de la rave ilegal en La Granja en agosto de 2026 - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La fiesta ilegan en el municipio de La Granja (Cáceres), que congregó a unas 3.000 personas y mil coches durante una semana a mediados de agosto, se saldó con 10 detenidos y unas cien denuncias efectuadas por la Guardia Civil, que mantuvo en todo momento un dispostivo de seguridad en la zona para mantener el control y la seguridad.

Durante el tiempo que permaneció activa la concentración, los efectivos desplegados desarrollaron una intensa labor en materia de seguridad ciudadana, prevención, tráfico y atención a las incidencias.

Entre las actuaciones realizadas se incluyen la detención de cuatro personas por su presunta implicación en delitos de usurpación de inmuebles y daños, además de la intervención de varias armas blancas.

Asimismo, se levantaron actas por infracciones administrativas a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, instruyéndose más de una treintena de expedientes por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes, así como por infracciones en otras materias, entre ellas por acampada ilegal y por incumplimientos relacionados con la Ley de Aguas.

De igual modo, un total de 65 conductores fueron denunciados por infracción a la normativa sobre seguridad vial, tras arrojar resultado positivo a las pruebas de alcohol y/o drogas realizadas.

De los anteriores, se instruyeron diligencias por sendos delitos contra la seguridad vial, uno de ellos por conducir bajo los efectos del alcohol y el segundo por conducir bajo la influencia de drogas tóxicas o estupefacientes.

Además, se instruyeron diligencias por otros cuatro delitos contra la seguridad vial, dos de ellos por conducir vehículos careciendo del permiso de conducir, otro por negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia reglamentariamente establecidas y el último por conducción temeraria.

Según informa la Guardia Civil, durante los días 13 al 20 del mes de agosto, "se ha conseguido el objetivo de cero siniestros viales relacionados con la celebración de la rave".

ASISTENCIAS SANITARIAS

Finalmente, se han llevado a cabo numerosos auxilios a personas por diferentes circunstancias, entre ellas casos relacionados con golpes de calor, consumo excesivo de sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas, así como personas que han sufrido fracturas y otras lesiones en las extremidades, requiriendo en varios casos asistencia sanitaria y posterior traslado a centros médicos.

El dispositivo permitió mantener la capacidad de respuesta de los servicios de seguridad ante las distintas situaciones que se fueron produciendo, con especial atención a la prevención de riesgos, la protección de las personas y el entorno, así como el mantenimiento de la seguridad y la convivencia en la zona.

Así, la afluencia sobrevenida de miles de personas exigió mantener un dispositivo permanente y una respuesta adaptada a las circunstancias que se fueron produciendo, con el objetivo añadido de recuperar progresivamente la normalidad, evitando situaciones de riesgo, alteraciones del orden público o consecuencias más graves para la ciudadanía.