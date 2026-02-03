La fiesta 'Jueves de Compadres' de Ribera del Fresno (Badajoz) aspira a ser de Interés Turístico Regional

Presentación de la fiesta ‘Jueves de Compadres’ de Ribera del Fresno - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Ribera del Fresno celebrará el próximo jueves, día 5, una nueva edición de los 'Jueves de Compadres', una fiesta en la que el ciclo de la naturaleza, el fuego, la fertilidad y la convivencia comparten protagonismo y que afronta 2026 con los trabajos ya iniciados para su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional.

El alcalde de la localidad, Miguel Ángel Araya, junto al diputado provincial, Francisco Buenavista, y la concejala de Patrimonio Cultural y Turismo, Teresa Rodríguez, han detallado este martes las actividades previstas para el próximo 5 de febrero dentro de esta fiesta "enraizada en la localidad gracias a la implicación de sus vecinos", como ha destacado Buenavista.

En este sentido, la elaboración de peleles con grandes atributos masculinos, que representan la fertilidad esperada en las próximas cosechas, y la quema en la hoguera de los que no son indultados, tras un día de convivencia de vecinos degustando platos extremeños, se completan este año con nuevas iniciativas de convivencia intergeneracional.

Así, a las actividades realizadas con alumnado de Secundaria de Ribera del Fresno el pasado año, en 2026 se unirán usuarios del Centro de Día, el colegio Meléndez Valdés y la guardería infantil, para compartir productos típicos, una quema simbólica de peleles y un encuentro en torno al 'Jueves de Compadres', según indica en nota de prensa la diputación pacense.

Durante la presentación de esta festividad, Buenavista ha señalado asimismo que reconocer el valor cultural del 'Jueves de Compadres' es hacer lo propio con un trabajo de conservación de antiguas tradiciones, de pervivencia de nuestra gastronomía y de una convivencia intergeneracional que "enriquece y afianza el futuro de esta celebración".