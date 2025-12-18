La fiesta preuvas en la Plaza de España de Mérida tendrá juegos infantiles por la mañana y música hasta la madrugada

Presentación del programa 'Fiestazo Preuvas Fin de Año' - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida celebrará el próximo domingo 29 la 'Megaparty Preuvas' en la Plaza de España, con una propuesta infantil por la mañana y otra con actuaciones durante toda la tarde y la noche, con la dirección de Jimeno y la animación de Chloe de la Rosa.

El evento ha sido presentado este jueves por la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, y el representante del Grupo COPE Extremadura, Óscar Rosco, quienes han señalado que el objetivo es ofrecer una jornada "festiva y de convivencia" para los emeritenses y visitantes, que anticipan de forma "simbólica" la celebración de las tradicionales uvas de fin de año.

La celebración comenzará a las 11,00 horas con la 'Fiesta de Preuvas Infantiles' en la que se repartirán, para todos los niños y niñas, 2.000 conos de chucherías, y será amenizada por Jimeno y la actuación de Chloe de la Rosa.

Aragoneses ha explicado que se trata de una actividad que refuerza el "espíritu festivo" y la participación ciudadana, gracias a la implicación del Ayuntamiento y la colaboración de Cadena COPE.

Por su parte, Óscar Rosco ha informado de que por la tarde será el turno de la 'Megaparty Preuvas', de 17,00 a 1,30 horas, que "convertirá a Mérida en un punto de encuentro para despedir el año por adelantado y en el epicentro de las fiestas navideñas".

La fiesta comenzará con los djs locales, Andrea Pérez e Izan al que se sumará el cantante emeritense Javichu, y a las 20,00 horas será el show 'Megastar' con Cecilia Zango, Chema Rivas, Enol, Lerica, Kube, Paula Koops y Tami Tamako.

Finalmente, Rosco ha anunciado al "cabeza de cartel" de este año, Lerica, y tras las Preuvas y las Campanadas, "el cierre correrá a cargo de Nils Van Zandt, que este año repite por tercera vez".