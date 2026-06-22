La fiesta recreacionista Emerita Lvdica celebrará su próxima edición en Mérida del 7 al 16 de mayo de 2027

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MÉRIDA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La fiesta recreacionista Emerita Lvdica de Mérida celebrará su próxima edición del 7 al 16 de mayo de 2027.

Así se acordó en una reunión mantenida recientemente entre el delegado de Turismo, Felipe González, y las asociaciones recreacionistas de la ciudad que participaron en la XVI edición de Emerita Lvdica con el objetivo de realizar un balance conjunto de la última celebración y comenzar a planificar la edición de 2027.

Durante el encuentro, tanto las asociaciones como el Ayuntamiento coincidieron en realizar una "valoración muy positiva" de la XVI edición de la fiesta de recreación histórica, destacando los "elevados niveles de participación, la importante afluencia de visitantes procedentes de otros puntos del país y la gran repercusión mediática y promocional alcanzada a nivel nacional", señala el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

El delegado de Turismo, Felipe González, ha señalado que "el balance general es muy positivo por parte de la inmensa mayoría de las asociaciones participantes y también por parte del ayuntamiento de la ciudad, que han "constatado el éxito de participación, la gran visibilidad nacional alcanzada y la importante presencia de visitantes que llegaron a Mérida para disfrutar de la programación".

González ha destacado además que "la satisfacción es amplia, aunque también hemos analizado aspectos que pueden seguir mejorándose para hacer crecer aún más este gran proyecto colectivo que representa Emerita Lvdica".

En el transcurso de la reunión también se abordó la organización de la próxima edición de la fiesta, por lo que tras estudiar y debatir las distintas propuestas planteadas, las asociaciones recreacionistas y el Ayuntamiento de Mérida acordaron de forma consensuada las fechas de celebración de la XVII edición de Emerita Lvdica.

De este modo, Emerita Lvdica 2027 se celebrará del 7 al 16 de mayo, un acuerdo alcanzado conjuntamente entre todas las entidades participantes y la Delegación de Turismo.

Así, el Ayuntamiento de Mérida continuará trabajando durante los próximos meses junto a las asociaciones recreacionistas para diseñar una programación que siga "consolidando a Emerita Lvdica como una de las principales citas de recreación histórica de España y un referente en la promoción del patrimonio romano de la ciudad", concluye.