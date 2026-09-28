Finaliza el dispositivo de búsqueda de este lunes del hombre desaparecido en Jarandilla de la Vera (Cáceres)

Dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Jarandilla de la Vera (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil da por finalizado este mediodía el dispositivo de búsqueda desarrollado durante la mañana en Jarandilla de la Vera (Cáceres) para tratar de localizar a José Antonio Asensio, desaparecido el pasado 2 de abril.

Durante la jornada, los efectivos participantes han batido diferentes zonas y terrenos, con especial atención a los lugares próximos al punto donde el citado hombre fue visto por última vez, sin que por el momento haya trascendido información que permita determinar su paradero.

La finalización del dispositivo de hoy no supone el cierre de las labores de búsqueda, según indica la Guardia Civil, que añade que mantiene abiertas todas las líneas de actuación y valorará la realización de nuevos dispositivos en función de la información disponible y de las circunstancias, sin que en estos momentos pueda concretarse cuándo se llevarán a cabo.