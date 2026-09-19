La firma extremeña Redondo Brand se alza con el Premio Mercedes-Benz a la Mejor Colección

El director creativo de Redondo Brand, Jorge Redondo (centro), recoge el Premio Mercedes-Benz a la Mejor Colección. En la imagen está acompañado por la modelo y presentadora Valeria Mazza (izda), y por el CEO de Mercedes-Benz España, Reiner Hoeps (dcha). - MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MADRID

MÉRIDA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de origen extremeño Redondo Brand se ha alzado este pasado viernes con el Premio Mercedes-Benz a la Mejor Colección gracias a su propuesta de 'La Doña', inspirada en la figura de María Félix y en el imaginario mexicano.

La entrega se ha celebrado esta pasada noche en el Museo Reina Sofía y ha estado conducida por la modelo, empresaria y miembro del jurado Valeria Mazza, junto al presidente y CEO de Mercedes-Benz España, Reiner Hoeps. Ambos han sido los encargados de entregar a Jorge Redondo, director creativo de la firma, el reconocimiento a la mejor colección de la Semana de la Moda de Madrid.

"Con esta colección he conseguido volver a encontrarme conmigo mismo, sin escuchar nada más que aquello que me apetecía hacer y sin tener miedo a nada. He intentado cuidar la moda, sorprender y, sobre todo, devolverle un poco de todo lo que me ofrece: muchísima felicidad", ha señalado Redondo tras recoger el premio.

La ceremonia ha servido como broche final a las jornadas de las propuestas consagradas del calendario, que se han podido ver en diferentes enclaves de la ciudad como el Hotel Palace, el Invernadero de Arganzuela, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, la Rosaleda del Parque del Oeste, los Jardines de los Palacios de Vista Alegre, la Galería de las Colecciones Reales y el Campus de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija.

PROPUESTA CON INSPIRACIÓN MEXICANA

'La Doña', de Redondo Brand, ha sido la creación que ha cautivado al jurado en esta segunda edición del Premio Mercedes-Benz a la Mejor Colección por su capacidad para combinar una mirada contemporánea con el color, la artesanía y la riqueza de la cultura mexicana, creando una atmósfera única. El jurado ha estado formado por el director de Mercedes-Benz Fashion Weel Madrid, Asier Labarga; la modelo, empresaria y presentadora, Valeria Mazza; la estilista de moda, Victoria Nogales; experto en transformación digital y estratégica de marcas de lujo, Javier Planas; y el director creativo de MANS, Jaime Álvarez, ganador en marzo de la primera edición del galardón.

"A la hora de valorar las diferentes propuestas y tomar una decisión, el grupo de expertos ha atendido a criterios como la excelencia en calidad y confección, el estilismo y la puesta en escena, el concepto creativo y el 'storytelling', las técnicas aplicadas y el diseño de autor 'Made in Spain'", ha señalado la organización del evento en un comunicado.

El desfile de Redondo Brands tuvo lugar la tarde del jueves 17 de septiembre en los Jardines de los Palacios de la Finca Vista Alegre. Al son de los mariachis, las modelos recorrieron la pasarela dando vida a un homenaje a México lleno de color, movimiento y personalidad.

Con esta colección, Jorge Redondo ha construido un universo inspirado en su musa, María Félix, donde la artesanía y la riqueza de los tejidos adquieren un papel protagonista. Terciopelos, gasas y organzas de seda, lentejuelas, plumas, mallas de cristales y plisados conviven con bordados realizados a mano y, por primera vez en la historia de la firma, con tejidos estampados directamente en hilo.