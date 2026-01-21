La comarca pacense de La Siberia permite conectar "cielo, tiempo y cultura" a través de su historia

La Reserva de la Biosfera de La Siberia obtiene en Fitur el reconocimiento que le acredita como 'Destino Turístico Starlight' - RESERVA DE LA BIOSFERA LA SIBERIA

La comarca pacense de La Siberia ha presentado este miércoles en Fitur su oferta turística que permite conectar "cielo, tiempo y cultura" a través de su historia.

De entre sus recursos, destaca la calidad de su cielo nocturno, lo que ha hecho a la Reserva de la Biosfera de La Siberia merecedora de obtener el reconocimiento como 'Destino Turístico Starlight'.

Este distintivo, otorgado por la Fundación Starlight y que ha sido entregado de forma oficial en esta jornada, certifica la calidad de sus cielos nocturnos y su compromiso con la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente.

La presidenta del Ceder La Siberia, Rosa María Araújo, y la directora de la Fundación Starlight, Antonia Varela, han enumerado las características y recursos de esta comarca pacense que se ha posicionado en los últimos años como un destino con "personalidad propia".

La Siberia, según Araújo, es un lugar donde disfrutar del ecoturismo al máximo nivel y donde la calidad de las experiencias que ofrece va "siempre acompañada del cariño" que los empresarios turísticos ponen en cada proyecto que emprenden.

Así, rutas por la naturaleza más salvaje, observación de un gran número de especies, berrea del ciervo y del gamo, fotografía de flora y fauna, micología, senderismo o contemplación e interpretación de sus limpios cielos son solo algunas de las opciones de las que los turistas pueden disfrutar.

A ello se une la "sencilla pero riquísima gastronomía", con quesos artesanos, aceite de olivares tradicionales, miel pura de abeja, cordero o dulces que acompañan fiestas y tradiciones.

