El foco de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica en la provincia de Badajoz afecta a cinco reses con evolución favorable

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, en una rueda de prensa en la sede de la consejería. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha confirmado la declaración de un foco de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en una explotación ganadera de Fuenlabrada de los Montes, en la provincia de Badajoz, muy próxima a otro detectado en Ciudad Real, con cinco reses afectadas, que responden "favorablemente" al tratamiento veterinario.

El titular de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, que tiene entre sus competencias la sanidad animal, ha destacado el trabajo desempeñado en este sentido por el programa de vigilancia epidemiológica, fruto del cual, tras la sospecha de sintomatología compatible de la EHE de bovinos en dicha explotación, se movilizó un equipo de veterinarios de la oficina de zona de Herrera del Duque para tomar muestras.

Las mismas han sido ya confirmadas como positivo por el laboratorio de referencia de Algete, con un total de cinco positivos del serotipo 7, entre los cuáles aún no se ha reportado ninguna muerte y están respondiendo "favorablemente" al tratamiento.

En este caso, ha subrayado que no hay restricciones de movimiento de ganado, tanto en vida como en muerte, dentro de la península, siempre que los animales objetos de trasladado no presenten sintomatología clínica.

El ganado ovino es susceptible a la infección, pero rara vez presenta clínica y mucho menos el caprino, ha apuntado García, quien ha puntualizado que también afecta a ciervos, gamos y corzos.

Según el consejero se trata de una enfermedad, que actualmente en España cuenta con casos en estas dos provincias y en Cádiz, suele tener "una clínica moderada y autolimitante", que "normalmente no produce la muerte del ganado", aunque sí "secuelas".

Por todo ello, considera que la previsión en cuanto a esta enfermedad es "buena", en tanto que el mosquito que la transmite reduce su circulación con las actuales condiciones meteorológicas de frío, lluvia y viento.

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