El folclore de Extremadura, Macedonia y Colombia llenará el Acueducto de los Milagros de Mérida el 11 de agosto

Presentación del 39º Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 39º Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura regresa a Mérida el próximo martes, 11 de agosto, con las actuaciones del grupo local de la Asociación Folklórica 'Nuestra Señora de La Antigua', acompañado por 'Etnos', de Macedonia del Norte, y 'Yemavá', de Colombia.

El evento, organizado por la Federación Extremeña de Folclore, comenzará con una concentración en la Puerta de la Villa a las 20,30 horas, seguida de un desfile por la calle Cervantes y la avenida Marquesa de Pinares hasta el Acueducto de los Milagros, donde a las 21,30 horas darán inicio las actuaciones.

La presentación del festival ha tenido lugar este viernes por el delegado de Cultura, Antonio Vélez, y el presidente de la Asociación Folklórica y Cultural de Nuestra Señora de La Antigua, Manuel Jaramillo.

Así, Vélez ha subrayado que el Acueducto de los Milagros es "un escenario único y fantástico", que funciona como "encuentro entre culturas y de diferentes pueblos del mundo", con grupos de distintas nacionalidades que cambian en cada edición.

Asimismo, ha destacado que habrá "otro patrimonio cultural de Mérida", representado por la Asociación Folklórica y Cultural de Nuestra Señora de La Antigua, que será la agrupación encargada abrir el festival.

En este sentido, Vélez ha agradecido a Manolo Jaramillo por inculcar "el amor y la pasión por el folclore en Mérida" y por estar siempre en las "actividades que se desarrollan en la ciudad", destacando que es "un lujo poder seguir contando con él"

Por último, ha recordado que el Ayuntamiento de Mérida facilitará mobiliario y ha recomendado a la ciudadanía que, ante la afluencia prevista de público, acuda con sus propias sillas para garantizar que todo el mundo pueda sentarse.

El presidente de la Asociación Folklórica y Cultural de Nuestra Señora de La Antigua, Manuel Jaramillo, ha asegurado que será "un espectáculo magnífico" y ha invitado a la ciudadanía a "disfrutar de una noche de folclore de los Pueblos del Mundo de Extremadura".

Cabe recordar que el festival está patrocinado por la Junta de Extremadura y por las diputaciones de Cáceres y Badajoz, así como por cada uno de los municipios donde se celebra el evento.