El fotógrafo JJ Guisado presenta este martes un fotolibro sobre los colonos de las Vegas Altas del Guadiana

Cartel de la presentación de 'Pancolono' de JJ Guisado en Badajoz el 22 de septiembre de 2026. - FUNDACIÓN CB

BADAJOZ, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo JJ Guisado presentará este martes, 22 de septiembre, un fotolibro sobre los colonos que participaron en la colonización agrícola de las Vegas Altas del Guadiana a mediados del siglo XX.

El libro, titulado 'Pancolono', explora la identidad, el territorio y la memoria de aquellos hombres y mujeres que habitaron por primera vez la red de poblados y parcelas creados a partir de la construcción del Canal de Orellana, una infraestructura "clave" del sistema de riesgo del Plan Badajoz.

El libro se configura como un ensayo visual sobre cómo el paisaje transforma a quienes lo habitan y cómo las personas dejan su huella en la tierra. Manos que cultivan, gestos heredados y rostros marcados por décadas de trabajo nos acercan a una historia de pertenencia que forma parte de la memoria de Extremadura.

La presentación será en el centro Montesinos 22, de Fundación CB, a las 19,00 horas. Además, el acto se enmarca en el Club Negativo que promueve la propia fundación.