Fregenal de la Sierra se vuelca con al observación de las perseidas este domingo con una actividad gratuita

Presentación de la Noche de las Perseidas en Fregenal de la Sierra. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Fregenal de la Sierra volverá a disfrutar de la magia de las estrellas fugaces este domingo, 9 de agosto, a partir de las 23,00 horas con una nueva edición de La Noche de las Perseidas, una actividad astronómica gratuita que se celebrará en las inmediaciones del Santuario de Nuestra Señora de los Remedios.

Se trata de una cita plenamente consolidada como un evento medioambiental y turístico de primer orden que aúna ocio, divulgación científica y desarrollo económico local en la comarca de Sierra Suroeste.

Durante su intervención en la presentación de este evento, la diputada provincial Paqui Silva ha destacado la apuesta de la Diputación de Badajoz a la hora de apoyar proyectos singulares que refuercen el crecimiento económico sostenible de las zonas rurales y la fijación de población al territorio mediante la promoción del astroturismo.

De igual modo, ha puesto el acento en que se trata de un modelo "ejemplar" de turismo sostenible que pone en valor nuestros recursos naturales "sin alterarlos", diversificando la oferta cultural y de ocio y atrayendo visitantes respetuosos con el medio ambiente.

Por su parte, el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, Antonio Bermejo, ha recordado los orígenes del proyecto en el año 2015, fruto de la visión de José Luis y Cristina, dos navarros apasionados de la astronomía que llegaron por trabajo a Fregenal hace más de dos décadas con una idea que les "enamoró desde el principio".

Bermejo ha querido subrayar asimismo el impacto transformador que ha tenido esta iniciativa en la localidad, logrando "una notable concienciación social sobre la preservación de los cielos oscuros".

En este sentido, ha puesto de manifiesto la implicación de numerosas empresas locales, que atenúan su iluminación todos los días a partir de las 22,00 horas para minimizar la contaminación lumínica y permitir una mejor observación del firmamento.

Por su parte Uxue Fabo, técnica y guía de interpretación del cielo estrellado de la empresa Entre Encinas y Estrellas, organizadora del evento, ha detallado la programación de La Noche de las Perseidas, y que las condiciones de esta edición serán "especialmente idóneas al no haber luna en el firmamento", lo que facilitará la visión de las conocidas perseidas, constelaciones, planetas y otros fenómenos celestes.

Para que las personas que asistan a la cita puedan observarlos, se instalarán dos telescopios robóticos que permitirán contemplar detalles "fascinantes" como el Gran Cúmulo de Hércules o los anillos de Saturno, según indica en nota de prensa la diputación.

Asimismo, Fabo ha confirmado el auge "constante" del turismo astronómico. En concreto, Entre Encinas y Estrellas atiende anualmente a cerca de 4.000 astroturistas y cuenta en la actualidad con 14 observatorios en los que se encuentran instalados más de 120 telescopios que son controlados remotamente por astrónomos profesionales y aficionados procedentes de 18 países. "El cielo frexnense se ve desde todas las partes del mundo", ha asegurado Uxue Fabo.

EL ECLIPSE Y LAS PERSEIDAS EN LA COCOSA

Paqui Silva ha concluido recordando "la gran labor" en la reducción de la contaminación lumínica en la provincia y la conservación de espacios libres de este tipo de contaminación que la Diputación de Badajoz hace desde el Centro de Promoción y Protección del Cielo de la finca La Cocosa.

Desde este enclave de La Cocosa, la institución provincial ha organizado una jornada que se celebrará el 12 de agosto. Bajo el título 'Eclipse', los inscritos en la actividad podrán disfrutar de un nuevo evento astronómico centrado en la observación y divulgación del eclipse solar que será observado parcialmente desde nuestro territorio, seguido de una observación astronómica en la que se podrá disfrutar del espectáculo de las perseidas.