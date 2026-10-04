Las fuertes lluvias de este domingo provocan cortes en cuatro carreteras de la provincia de Badajoz

MÉRIDA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias que se están registrando este domingo en Extremadura han obligado, por el momento, a cortar cuatro carreteras en la provincia de Badajoz, según ha informado el 112 Extremadura a través de sus redes sociales.

Se trata de la EX-112, en el kilómetro 36, entre Jerez de los Caballeros y Oliva de la Frontera, totalmente cortada por un salto de agua. Cabe precisar que, según fuentes de la Guardia Civil, la circulación por este tramo ya estaría restablecida.

El segundo corte del que informa el 112 Extremadura se ha producido en la BA-026, en el kilómetro 1, de Barcarrota a Valverde de Leganés, cortada por salto de agua ante la crecida del arroyo del Álamo.

La tercera vía afectada es la BA-025, que va de Barcarrota a Higuera de Vargas, cortada por desprendimientos; y la cuarta, la EX-300, en el kilómetro 51, entre Solana y Almendralejo, cortada por salto de agua. En este último tramo habría ya un equipo de tráfico.