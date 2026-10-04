Restablecida la circulación de la EX-112 entre Jerez los Caballeros y Oliva de la Frontera

BADAJOZ, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la EX-112, por el kilómetro 36, ya se ha restablecido, después de haber permanecido cortada este domingo a consecuencia de un salto de agua, según ha informado la Guardia Civil.

Este punto kilómetro se sitúa entre Jerez de los Caballeros y Oliva de la Frontera, de modo que la circulación vuelve a su normalidad entre ambos municipios.

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a naranja la alerta por lluvias y tormentas a gran parte de Extremadura. Así, el aviso va a permanecer activo entre las 11,00 y las 22,00 horas en las Vegas del Guadiana, Barros y Serena y sur de la provincia de Badajoz.

En la provincia de Cáceres, la alerta naranja se activará a las 12,00 horas, hasta las 19,00 horas, para la Meseta Cacereña y Villuercas y Montánchez.

En amarillo permanecen la Siberia extremeña, el Tajo y el Alagón y el norte de la provincia de Cáceres. El aviso estará activo entre las 12,00 y las 22,00 horas.