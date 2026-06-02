Un funcionario de la Diputación de Badajoz asegura que David Sánchez estaba "implicado" en el programa 'Ópera Joven'

El presidente de la Sala, José Antonio Patrocinio (c), durante un juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz, a 28 de mayo de 2026, en Badajoz, Extremadura (España). - Pool

BADAJOZ, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El técnico de formación en el área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Ángel Seco, ha asegurado que David Sánchez estaba "implicado" en el programa Ópera Joven y que se reunía con él "a demanda", en función del volumen de trabajo, aunque no habitualmente.

Seco lo ha trasladado así durante su declaración como testigo en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz en 2017, primero como coordinador de las actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de las Oficina de Artes Escénicas.

El técnico de la Diputación de Badajoz ha explicado que sus funciones dentro de este programa de Ópera Joven --que comenzó a gestarse en 2018 impulsado por Sánchez, cuando era todavía coordinador de actividades de los conservatorio-- era gestionar los expedientes de las licitaciones de óperas y otras actividades paralelas relacionadas con este programa musical.

Ha puesto de ejemplo la última ópera que se licitó con David Sánchez, la de 'Carmen', donde él se encargó de escribir los pliegos de licitación en función de las características, las actividades didácticas relacionadas, etc, que fueron transmitidas por la dirección del área y la jefatura de servicio.

REUNIONES "A DEMANDA"

Teniendo esto en cuenta, Seco ha reconocido que no trabajaba habitualmente con David Sánchez, pero ha precisado que las reuniones se realizaban "a demanda", es decir, si había algún proyecto en marcha sí había mayor contacto, ya fuese a través del teléfono, correo electrónico o presencial.

"Si nosotros estábamos a lo mejor inmersos en hacer alguna de las gestiones que tenían que ver con expedientes que se iban a hacer, licitaciones y demás, te veías más, tenías más contacto telefónico o por correo. Después podía pasar otro tiempo en que no te veías tanto o apenas. Me pasa a mí y a cualquier con los distintos coordinadores y directores de los programas que hay de cultura", ha especificado Seco.

Ha agregado que estas reuniones se producían más a menudo cuando las actuaciones estaban próximas a realizarse o se tenían que elaborar los expedientes de licitación de manera que, una vez finalizado el montaje, se reducía el contacto.

En relación a la implicación de Sánchez en el programa 'Ópera Joven', que era el que compartía con Seco, este ha comentado que los coordinadores, tanto David Sánchez como el resto, están "muy pendientes" de que estos proyectos funcionen, ya que suelen sentirse "muy identificados con el mismo".

Además, ha explicado que Sánchez estaba "implicado", especialmente en la parte artística, pero que también conocía todas las actividades paralelas en torno a 'Ópera Joven'.

"Todas esas actividades paralelas, igual que la ópera y otras actividades que había, didácticas, etc, él lo sabía, ¿cómo no lo iba a saber? Había una coordinación entre el área, el servicio y David y, en función de lo que finalmente se acordaba, yo ejecutaba", ha explicado Seco.

También ha señalado a la sala que 'Ópera Joven' era un programa en crecimiento y que, de hecho, se reunió con Sánchez para detallar líneas estratégicas, la misión del proyecto y sus valores, con el objetivo de impulsarlo y consolidarlo.

OFICINA DE ARTES ESCÉNICAS

Por otro lado, Seco ha explicado que la Oficina de Artes Escénicas se adscribe al área de Cultura y que está encargada de llevar actuaciones musicales paralelas a los conservatorios, entre ellas, el programa 'Ópera Joven', pero ha negado tener contacto con la misma, así como saber dónde se encuentra su sede.

Ha señalado conocer a Luis Carrero Pérez, exasesor del Gobierno, pero solo desde que este entrase a formar parte de la Diputación de Badajoz en 2024 como jefe de sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas.

Seco ha afirmado que, en un principio, pensaba que Carrero haría labores relacionadas con 'Ópera Joven', que podrían tener relación con su propio trabajo, pero que finalmente él siguió haciendo sus mismas tareas.

Por último, entre otras cuestiones, ha asegurado que su despacho era "único y exclusivo" y que no lo compartía con nadie.