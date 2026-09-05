Fundación Caja Badajoz abre las puertas de Casa Alba con una exposición dedicada a Goya, Picasso y Dalí

Autoridades asistentes a la inauguración del Espacio Casa Alba de la Fundación Caja Badajoz, a 4 de septiembre de 2026. - FUNDACIÓN CB

BADAJOZ 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Badajoz ha inaugurado este pasado viernes el Espacio Casa Alba, su nueva sala expositiva situada en el número 7 de la calle San Juan de la capital pacense.

El acto ha contado con la intervención del presidente de Fundación CB, Francisco Lamoneda, el director de Relaciones Institucionales de la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funíber), Álvaro Durántez, el diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera.

Tras las palabras de los intervinientes, los asistentes han podido conocer el nuevo espacio del Casco Antiguo de Badajoz y contemplar la exposición inaugural, además de disfrutar de un cóctel y vino de honor.

A través de un comunicado, la fundación ha explicado que este nuevo espacio se ha concebido para albergar, en especial, exposición de mayor duración, de aproximadamente dos o tres meses. Así, la sala permitirá desarrollar una programación centrada en artistas de reconocido prestigio, tanto regionales como nacionales, y abarcará diferentes épocas y estilos, desde creadores contemporáneos hasta artistas históricos de especial relevancia.

Siguiendo esta idea, el espacio se ha estrenado con la exposición 'Las Tres Tauromaquias. Arte y tragedia', que reúne obra gráfica de tres de los artistas españoles más significativos de la historia del arte: Francisco de Goya, Pablo Picasso y Salvador Dalí.

En concreto, la muestra se compone de 71 obras gráficas, 40 de las cuales son grabados de Goya, cinco litografías de Dalí y 26 grabados de Picasso. Las piezas forman parte de las colecciones de obra gráfica integradas en la Obra Cultural de Funíber y de la Universidad Europea del Atlántico (Uneatlantico), de Santander.

"La exposición permite acercarse al mundo de la tauromaquia desde tres perspectivas artísticas diferentes. La obra de Goya se estructura en tres partes: una historia o crónica de las corridas de toros en España desde la antigüedad, la representación de las faenas de los principales toreros de su época y distintos episodios trágicos relacionados con la lucha. Por su parte, la tauromaquia de Dalí muestra una visión marcada por la violencia extrema, provocadora e impactante. Picasso, en cambio, difumina los contornos de la tragedia y apuesta por el ritmo, la gracia y la danza de la corrida", ha explicado la Fundación CB.

De esta manera, 'Las Tres Tauromaquias' no se configura como una exaltación de la fiesta taurina, sino como una muestra que aborda el arte y la tragedia desde la particular mirada de tres grandes artistas españoles.

La exposición podrá visitarse hasta el 25 de octubre en el Espacio Casa Alba de martes a viernes, de 18,00 a 21,30 horas; sábados de 10,00 a 13,30 horas y de 18,00 a 21,30 horas; y domingos de 10,00 a 13,30 horas.

Con la inauguración de Casa Alba y esta primera exposición, Fundación Caja Badajoz amplía su apuesta por la cultura y crea un nuevo espacio destinado a ofrecer al público exposiciones de especial relevancia artística, con una permanencia más prolongada y una programación que permitirá acercar a la ciudad la obra de grandes nombres del arte español.

Además, esta sala de exposiciones forma parte de un proyecto más amplio que engloba otros pilares fundamentales de la fundación, como son la acción social y la educación, puesto que comparte espacio con el Centro de la Documentación y de la Imagen de Extremadura (Cdiex) y con lo que será la segunda fase de este proyecto: apartamentos para personas con discapacidad.