Fundación Caja Badajoz cierra el verano con cerca de 7.000 beneficiarios y de 200 actividades

Archivo - Ciudadanos participando en una actividad de la Fundación CB. - FUNDACIÓN CB - Archivo

BADAJOZ 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Badajoz ha cerrado el verano con un programa que ha beneficiado a más de 7.000 personas y que ha estado compuesto por más de 200 actividades.

Durante los meses estivales, la fundación ha desarrollado una programación dirigida a distintos públicos, con propuestas culturales y de ocio para la ciudadanía y un programa social orientado a personas en situación de vulnerabilidad, según ha resaltado la institución en un comunicado.

Entre las propuestas desarrolladas, han destacado los talleres infantiles con enfoque pedagógico STEAM, que han tenido lugar en las distintas sedes de la institución (Badajoz, Mérida y Zafra). El tradicional Cine de Verano en la terraza del Teatro López de Ayala, actividades para mayores, deportivas, campamentos creativos, educativos y medioambientales, espectáculos, conciertos, etc.

Junto a la programación cultural, la fundación ha mantenido un programa social dirigido a personas con discapacidad, menores en riesgo de exclusión y personas mayores, con el objetivo de facilitar su participación en actividades de ocio, convivencia y atención especializada, como es el caso del Campus Respiro Familiar que desarrollan con Plena Inclusión, o la accesibilidad para personas con discapacidad del Festival de Teatro Clásico de Mérida.

La fundación ha afirmado que las cifras cosechadas durante el verano "representan la oportunidad de seguir desarrollando iniciativas que enriquecen la oferta de ocio accesible y favorecen la igualdad de oportunidades, la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas".