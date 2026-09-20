La Fundación CB organiza un taller en Mérida para crear un videojuego y acercar la educación STEAM a los más jóvenes

Archivo - Un joven prueba un videojuego. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CB va a organizar el próximo sábado, 26 de septiembre, un taller infantil de creación de videojuegos para acercar la educación STEAM a los más jóvenes.

Se trata de una actividad dirigida a niños a partir de 8 años que realizará en el Centro Cultural Santo Domingo de Mérida. El taller comenzará a las 10,30 horas.

El taller tendrá un componente práctico y creativo de manera que permitirá a los jóvenes descubrir el mundo de la programación y el diseño de videojuegos mientras desarrollan sus propias ideas, según ha destacado la fundación en un comunicado.

A través del juego y la experimentación, los participantes trabajarán competencias como la creatividad, el pensamiento lógico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, dando forma a sus propios proyectos y aprendiendo los fundamentos necesarios para crear un videojuego desde cero.

La fundación también ha programado otro taller infantil para el próximo sábado; en este caso, en Badajoz. Será una actividad para niños de entre 7 y 11 años en el que podrán crear una lámpara y dar una segunda vida a los materiales.

En el taller, los participantes aprenderán a diseñar y construir su propia lámpara decorativa mientras descubren, de una forma divertida y práctica, cómo funciona un pequeño circuito eléctrico.

Es una actividad pensada para fomentar la creatividad, la curiosidad y el aprendizaje práctico, demostrando que con imaginación y algunos materiales se pueden transformar objetos y crear algo completamente nuevo.