Fundación Mercedes Calles de Cáceres reúne obras de Antonio López, Amalia Avia o Carmen Laffón en 'La realidad del arte'

CÁCERES, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 36 piezas, entre pinturas y esculturas, de autores como Antonio López, Amalia Avia, Carmen Laffón, Cristóbal Toral, Esperanza Parada, Francisco López, Isabel Quintanilla, José Hernández, Julio López y María Moreno, componen la muestra 'La realidad del arte', que se puede ver hasta el próximo 2 de noviembre en la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero de Cáceres.

Se trata de una "oportunidad única" de contemplar en Cáceres la obra de artistas clave de nuestra la época más reciente. Algunos fueron compañeros de estudios; otros compañeros de vida, y a todos les une una forma de entender el arte como experiencia íntima y reflexiva, que encuentra en la realidad su punto de partida, señala la fundación en una nota de prensa.

Una muestra figurativa de pinturas y esculturas, comisariada por María Toral, en las que la figura humana, los interiores, los objetos sencillos y cotidianos, los paisajes o las atmósferas urbanas adquieren un "peso simbólico que trasciende de lo puramente visual".

Con motivo de esta exposición, se han organizado actividades y eventos educativos, como visitas que contarán con sistema digital de guía mediante código QR gratuito. Asimismo, se invitará a los centros escolares de la región a visitas guiadas personalizadas, adaptadas a diferentes edades en colaboración con los educadores.

También se llevarán a cabo talleres infantiles, para público general y escolar; así como conferencias y actividades interactivas.