El funeral por Guillermo Fernández Vara se celebra este lunes en Olivenza con la asistencia de Pedro Sánchez

BADAJOZ, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El funeral por el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara se celebrará a las 11,00 horas de este lunes, 6 octubre, día en el que el exdirigente socialista hubiera cumplido 67 años.

Un funeral que tendrá lugar en la Iglesia de Santa María Magdalena de la localidad pacense de Olivenza, de la que era natural Fernández Vara, y que estará presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y concelebrado, además, por los obispos de Coria-Cáceres y de Plasencia, Jesús Pulido y Ernesto Jesús Brotóns, respectivamente.

Está previsto que al funeral asista el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Guillermo Fernández Vara falleció este pasado domingo tras una larga enfermedad, ya que en diciembre de 2023 reveló que padecía un tumor en el estómago, por el cual fue intervenido en marzo del año siguiente, y desde entonces ha estado recibiendo tratamiento oncológico.

Nacido en Olivenza el 6 de octubre de 1958, el exmandatario socialista, que también ostentaba el cargo de vicepresidente segundo del Senado, ha estado al frente del Ejecutivo extremeño entre los años 2007 y 2011, así como entre 2015 y 2023, y fue secretario general del PSOE de Extremadura desde 2008 hasta 2024.

Médico forense de profesión, Fernández Vara también ocupó el cargo de consejero de Sanidad y Consumo entre 1999 y 2007, así como el de consejero de Bienestar Social de la Junta de Extremadura entre 1996 y 1999.