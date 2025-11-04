Gallardo acepta la propuesta de RTVE para celebrar un debate electoral y propone que se sume otro más

El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, atiende a los medios de comunicación - PSOE DE EXTREMADURA

PUEBLA DE LA CALZADA (BADAJOZ), 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha avanzado que ha aceptado la primera propuesta de debate electoral que ha recibido el partido.

Se trata de un ofrecimiento de RTVE, que ha invitado a participar a los candidatos de los cuatro partidos con representación parlamentaria, en referencia al PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura.

Gallardo ha realizado estas declaraciones durante su visita a Puebla de la Calzada (Badajoz), donde ha explicado que su partido ha trasladado la propuesta de que este debate se celebre en la última semana de campaña con el objetivo de que la ciudadanía pueda contrastar los diferentes proyectos políticos antes de acudir a las urnas.

Además, el PSOE también ha planteado que se celebre un segundo debate en Canal Extremadura, como ha sido habitual en anteriores procesos electorales, ya que considera que los debates serán "imprescindibles" para facilitar el seguimiento y conocimiento de los proyectos por parte de los ciudadanos.

El candidato socialista ha señalado que ésta será una campaña "atípica", marcada por las fechas casi invernales y la coincidencia de varias festividades, por lo que ha subrayado que espacios como los debates son la mejor herramienta para confrontar los diferentes modelos de región.

"Uno es el que representa a Guardiola, que han sido dos años de fracaso, dos años en los que se han deteriorado gravemente los servicios públicos, la sanidad, la educación, la dependencia hoy está peor que en el año 2023, y aquellos que apostamos decididamente por no solamente mantener los servicios públicos de la educación, la sanidad o la dependencia sino fortalecerlos como pilares básicos y como derechos imprescindibles de los ciudadanos", ha señalado.

Por ello, ha asegurado que el PSOE estará siempre a favor de los debates para confrontar ideas, pero sobre todo, ha incidido, para mostrar las distintas realidades que se presentan en esta "campaña atípica en la que Guardiola nos ha metido por la incompetencia, pero sobre todo también por la incapacidad para gobernar esta tierra".

A preguntas de los medios por el tipo de debates en los que le gustaría participar, el candidato socialista ha asegurado que está abierto a las propuestas que puedan realizar los diferentes medios de comunicación.

En este sentido, ha dicho que el de RTVE es un debate a cuatro pero que los socialistas aceptarán éste o cualquier otro formato. "Al final los ciudadanos solo tienen dos modelos. El modelo que representa al Partido Popular y el que representa al Partido Socialista. Yo creo que los ciudadanos deben conocer esas propuestas y, en ese sentido, desde el Partido Socialista estamos absolutamente abiertos a confrontar de la forma que se considere por parte de cada medio", ha dicho.

Finalmente, Miguel Ángel Gallardo ha recalcado que los debates electorales son la "mejor forma" de que los ciudadanos conozcan a los candidatos y la realidad "precisamente porque estas elecciones se han convocado en un periodo en el que algunos parecen que no quieren que haya realmente una verdadera confrontación de ideas".